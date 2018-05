Bald wird Andres Schatzmann von Velten in die Breite ziehen und hofft, dass er sich auch da so wohl fühlt wie jetzt. (Foto: Elena Willi)

An seine Kindertage fühlt sich Sepp Hasler in Oberwinterthur erinnert. (Foto: Elena Willi)

Winterthur ist grün und doch städtisch. Ganze nahe am Wald fühlen sich einige schon wie auf dem Land und in der charmanten Altstadt ist immer etwas los.

Wo würden die Winterthurer am liebsten wohnen? Eher am Stadtrand, mitten im Zentrum oder im neuen Lokstadt Viertel? Passanten haben «Züriost» verraten, wo es sie in der Eulachstadt hinziehen würde.

Rosmarie Leemann (71) aus Winterthur:

«Wenn ich aussuchen könnte, würde ich gerne in Seen wohnen. Jetzt lebe ich in Wülflingen. Ich finde aber, dass Seen grüner ist, was mir mehr gefällt. Und auch sonst mag ich die dortige Gegend lieber.»



Sepp Hasler (71) aus Winterthur:

«Am liebsten möchte ich in Oberwinterthur wohnen, weil ich dort aufgewachsen bin. Vor allem die Kameradschaft und das gute Umfeld aus den Kindertagen vermisse ich.»



Andres Schatzmann (33) aus Winterthur:

«Momentan wohne ich am liebsten in Veltheim, aber in zwei Wochen ziehen wir in die Breite. Ich hoffe, dass ich da genauso gerne wohne. Aber eigentlich bin ich mir sicher, dass ich keine Lebensqualität einbüsse.»



Susana Pereira (30) aus Kleinandelfingen: