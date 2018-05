Leere Chips-Tüten, gebrauchte Plastikbecher und alte Bierflaschen gehören in den Müll. Leider liegen sie häufig in Parks, Wäldern oder gar neben den Abfalleimern herum. Wo in Winterthur stört die Passanten der Güsel am meinsten? «Züriost» hat nachgefragt.