Vom 18. Oktober bis 3. November feiert das Oktoberfest Winterthur das grosse 20-Jahr-Jubiläum. Seit acht Jahren ein unverzichtbarer ­Bestandteil des Events: die Miss-Oktoberfest-Wahl! Auch dieses Jahr sucht der Verein Winterthurer Volksfeste gemeinsam mit dem «Stadi» nach aufgestellten, hübschen Kandidatinnen mit Ausstrahlung, die während den bierseligen Tagen so oft wie möglich mit den Gästen Party feiern möchten.

Der Ablauf

Aus den Einsendungen wählt eine ausgesuchte Jury die Finalistinnen aus. Diese werden im September im «Stadi» präsentiert. Die Leserschaft und das Organisationskomitee erküren anschliessend die Top-3. Diese dürfen sich im Landhausmode-Shop.ch in Koll­brunn mit einem Dirndl ausstaffieren lassen und erhalten ein Styling von Bachmann Intercoiffeur. Im Rahmen des VIP-Oktoberfest-Eröffnungsabends am 17. Oktober wählen die Gäste dann die neue Königin.

Wie anmelden?

Bist Du weiblich, hast das Geburtsdatum 17. 10. 2000 oder älter, bist (demnächst) im Besitz des Autoführerscheins und stündest für die Wahl am 17. Oktober abends zur Verfügung, so steht Dir für die Anmeldung zur 8. Winterthurer Miss Oktoberfest nichts im Weg. Maile oder schicke uns ein Ganzkörper- und ein Porträtbild in guter Auf­lösung, versehen mit Vor- und Nachname, Telefonnummer, Al­ter, Post- und E-Mail-Adresse, Hobbys und Deiner Motivation für das Amt.

Einsendeschluss ist der 2. September. Einsenden an: wettbewerb@stadinews.ch

Mit der Einsendung Deiner Fotos übergibst Du uns die Bildrechte für eine allfällige Veröffentlichung. Der Rechts­weg ist ausgeschlossen.