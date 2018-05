Während eines Jahres präsidierte der SP-Politiker Felix Landolt den Grossen Gemeinderat und war dadurch höchster Winterthurer. Am Montag dürfte mit grösster Wahrscheinlichkeit Annetta Steiner (GLP) das Amt übernehmen.

Haben Sie Ihr Jahr als höchster Winterthurer mit einem lachenden oder weinenden Auge beendet?

Felix Landolt: Mit beidem. Einerseits war es eine spannende Zeit mit interessanten Begegnungen, guten Sitzungen und prägenden Ereignissen. Andererseits bin ich kein Mensch, der seine gesamte Zeit an gesellschaftlichen Anlässen verbringen muss. Diesbezüglich bin ich froh, dass meine Agenda wieder mehr Zeit lässt für andere Arbeiten. So wurde ich kürzlich in die Geschäftsleitung der SP Winterthur gewählt.

Sie haben die Stadt an den unterschiedlichsten Anlässen repräsentiert. Sehen Sie Winterthur heute mit anderen Augen als noch vor einem Jahr?

Tatsächlich hat sich mein Horizont erweitert. Ich erhielt Einblicke, die mir sonst verwehrt geblieben wären, auch, weil sie nicht unbedingt meinen privaten Interessen entsprechen. Mir war die Vielfalt in Winterthur schon immer wichtig und diese ist gegeben. Nun gilt es, diese auch zu bewahren.

«Ich erhielt Einblicke, die mir sonst verwehrt geblieben wären.»

Woran erinnern Sie sich besonders gerne zurück?

Mich beeindruckte beispielsweise die Start-Up-Night an der ZHAW. Studenten zeigten mit interessanten Beiträgen, wie sie die Zukunft mitgestalten wollen. Dass sich die jüngere Generation solche Gedanken darüber macht, wie man die Welt zu einem besseren Ort machen kann, ist sehr vorbildlich. Unvergessen bleibt auch die 100-Jahr-Proporzfeier, als der Kantonsrat in der Halle 53 tagte und ich eine Willkommensrede halten durfte. Das war sicher mit einer der grössten Anlässe in diesem Jahr. Zufrieden bin ich auch, wie harmonisch die Budgetdebatte ablief, was natürlich bei den guten Zahlen und der Steuersenkung keine grosse Überraschung war.

Welche Arbeiten, die das Amt als höchster Winterthurer mit sich bringt, hatten sie am liebsten?

Das Leiten der Gemeinderatssitzungen. Diese sind essenziell, um Winterthur bestmöglich zu gestalten. In meinem Jahr wurden einige wichtige Geschäfte verabschiedet, wie das kulturell zukunftsweisende Drei-Häuser-Konzept. Zufrieden blicke ich auch zurück, dass ich vom Rat von Beginn weg akzeptiert wurde, ich hatte nie Disziplinschwierigkeiten.

Gab es ein Geschäft, wo es Ihnen besonders schwerfiel neutral zu bleiben?

Eigentlich nicht. Natürlich hätte ich bei manchen Geschäften gerne einen anderen Ausgang gesehen, wie beim Personalstatut. Tritt man das Amt als Gemeinderatspräsident aber an, ist einem von Beginn weg bewusst, dass man neutral bleiben muss und vor allem die Funktion als Moderator hat.

«Man wollte sich wegen den Erneuerungswahlen mit teils überlangen Fraktionserklärungen profilieren.»

Woran denken Sie ungern zurück?

Ich hätte gerne mehr Gemeinderatsgeschäfte, also Postulate und Motionen, durchgebracht. Ich versuchte die lange Liste aktiv abzuarbeiten. Da kam ich nicht so weit wie ich es gerne gehabt hätte, weil oft auch zu lange diskutiert wurde. Dies hatte natürlich einen direkten Zusammenhang mit den Erneuerungswahlen. Man wollte sich nochmals mit teils überlangen Fraktionserklärungen profilieren.

Welches Geschäft hätten Sie sehr gerne noch bearbeitet?

Ein Postulat, das mir sehr am Herzen liegt, ist die Zusammenlegung der Verkehrssteuerung und der Verkehrsplanung. Diese Bereiche sind momentan in zwei verschiedenen Departements angesiedelt, was für die Planung suboptimal ist. Meine Nachfolgerin Annetta Steiner dürfte das Geschäft aber noch im Mai bearbeiten können.

Apropos Nachfolgerin, welche Tipps geben Sie Annetta Steiner mit auf den Weg?

(überlegt) Eigentlich habe ich keine Tipps. Sie soll so bleiben wie sie ist. Ich habe keine Zweifel, dass sie es gut machen wird.

Felix Landolt bei seiner Amtseinführung, gemeinsam mit den Vizepräsidenten Annetta Steiner und Andreas Geering. (Foto: mth.)

Worauf werden Sie sich nun als erstes stürzen?

Momentan ist noch nicht sicher, ob ich wieder in der BBK mitarbeiten werde. Doch generell setze ich es mir zum Ziel, dass Winterthur eine noch attraktivere Velostadt wird. Dafür reicht es nicht einfach, die Infrastruktur dafür aufzubauen. Man muss die Bevölkerung auch für dieses Thema sensibilisieren, ihnen die Vorteile näherbringen.

Die SP hat bei den Erneuerungswahlen im Gemeinderat zugelegt. Was machte Ihre Partei richtig?

Wir haben sehr gut mobilisiert. Nun sind wir endlich wieder bei den 30 Prozent wie das letzte Mal 2002. Es gab in den letzten vier Jahren aber auch viele externe Einflüsse, die geholfen haben, dass der Bevölkerung wieder linkere Themen am Herzen liegen, wie der schweizweite Trend zeigt.

Sie konnten das politische Geschehen während eines Jahres neutral betrachten. Haben Sie nun konkrete Wünsche an den Stadtrat?

Die Stadtregierung sollte konziser, konkreter und strategischer vorgehen. Und auch wichtige Themen immer wieder aufnehmen, wie den Verkehr. Da ist in den letzten vier Jahren nicht viel gegangen. Auch bei der Diskussion rund um die Parkplatzverordnung war keine klare Taktik zu erkennen.

«Ich will, dass Winterthur eine noch attraktivere Velostadt wird.»

Und welche Bitte haben Sie an Ihre Kollegen im Parlament?

Haltet euch kürzer! (lacht). Lieber wieder vermehrt präziser und fokussierter diskutieren. Dann macht die Arbeit auch wieder mehr Spass und bringt uns effizienter voran.

Wie werden Sie Ihren Abschied feiern?

Mir liegt die Entwicklung des städtischen Raums sehr am Herzen. Ich habe deswegen meine Politkolleginnen und -kollegen dazu eingeladen, verschiedenen Architekten zuzuhören, die ihre Projekte vorstellen. Zudem sind wir noch Gast beim Forum Architektur, das seine Anliegen präsentieren kann, was hoffentlich zu spannenden Debatten führt.

Was wollen Sie der Bevölkerung noch mit auf den Weg geben?

Die vielen interessanten Gespräche haben mir sehr imponiert. Ich habe erneut miterlebt, wie sehr die Einwohnerinnen und Einwohner zu ihrer Stadt stehen. Gemeinsam müssen wir schauen, dass die hohe Lebensqualität erhalten bleibt.