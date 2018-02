Vom 22. bis am 24. Februar spielen in Winterthur im Theater am Gleis sechs Bands. Darunter auch drei Winti-Gruppen.

Seit vergangenem November werden im Rahmen des Molton-Festivals in Winterthur monatlich regelmässig Konzerte veranstaltet. Vom 22. bis am 24. Februar rocken nun wieder sechs Musikgruppen das Theater am Gleis, darunter auch die drei Winti-Bands Dallan, Schnauz und My Cup of Tea.

Ein Highlight dieses Jahr ist für den Mitgründer und Medienverantwortlichen Raffael Suter das Winti-Trio Dallan. «Diese Musiker spielten vor einigen Jahren schon einmal am Molton. Damals aber als Notlösung, weil uns ein anderer Act krankheitshalber absprang. Seit diesem Abend bin ich ein riesen Fan, ihre Musik hat mich sehr beeindruckt.»

Konkurrenz ist gestiegen

Es ist die fünfzehnte Molton-Saison in Folge. Das erfüllt Raffael Suter mit Stolz erfüllt. «Molton hat sich in Winterthur etabliert. Es ist schön, jedes Jahr neue und alte Bekannte zu treffen». Der Event habe sich gut entwickelt, jede Durchführung bringe lehrreiche Erfahrungen mit sich.

Der Aufwand sei in den letzten Jahren jedoch leicht gestiegen, was nicht zuletzt mit der grösser werdenden Konkurrenz zusammenhänge. «Es gibt heute mehr Events in der Art von Molton als damals bei der Gründung. Wir müssen dagegen halten», so der 38-jährige Raffael Suter.

Er sehe vor allem in der Location, dem Theater am Gleis, einen grossen Pluspunkt. «Wir bieten Musik in einer anderen Atmosphäre als in einer Bar oder einem Club. Zudem ist der Konzertraum gross, aber doch familiär – das sorgt für eine angenehme Stimmung.»

Der Erfolg ist spürbar

Ziel in Zukunft ist es, das Molton-Festival in dieser Art weiterführen zu können. Die Anzahl der Konzerte und die Organisation entsprechen den Ansprüchen des ganzen Molton-Teams. «Das Konzept von drei Konzerttagen am Stück hat sich über die Jahre hinweg bewährt. Man gerät nicht so schnell in Vergessenheit, wie wenn man beispielsweise nur ein Konzert pro Monat veranstaltet», so Raffael Suter.

Er, wie auch das ganze Team, seien womöglich die grössten Molton-Fans in Winterthur. «Das Festival ist unsere Leidenschaft. Es freut uns, wenn wir Menschen mit verschiedenen Konzerten begeistern können.»



Nach monatelanger Arbeit sei es schön zu sehen, wie sich Freunde und Fans über die Konzerte freuen und positives Feedback geben. «Durch diese Rückmeldungen wird der Erfolg spürbar. Das spornt jedes Mal aufs Neue an.»