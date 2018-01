Mit dem Slogan «Mehr Grün für Winterthur» treten die Grünen zu den Erneuerungswahlen am 4. März an. Ihre Bestrebungen, aber auch ihre Erfolge, präsentierten sie jüngst in der Villa Stäuli. Das grosse Ziel ist ein Wähleranteil von zehn Prozent, was genau sechs Sitzen im Grossen Gemeinderat entspricht. Erreichen wollen dies die Grünen mit 51 Kandidierenden, wobei die fünf bisherigen Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sowie Regula Sterchi und Nina Wenger kumuliert auf der Wahlliste aufgeführt sind.

Der Altersdurchschnitt beträgt 48 Jahre. Die beiden Geschlechter sind sehr ausgeglichen vertreten, die Frauen haben mit 27 Kandidatinnen gegenüber 24 Anwärtern leicht überhand. Ein weiteres Mal ist auch der Schriftsteller Peter Stamm Teil der Liste 5.

Weniger motorisierter Verkehr, mehr Grünräume

Punkten wollen die Grünen mit vier Schwerpunkten. Bei der Mobilität setzen sie auf einen umweltfreundlichen Verkehr. Nina Wenger, Co-Präsidentin der Jungen Grünen, sagt dazu: «In Winterthur gilt es, den privaten motorisierten Verkehr auf ein Minimum zu reduzieren, indem die Anzahl der Parkplätze beschränkt wird und keine neuen mehr gebaut werden.»

Weil die Stadt wegen des vermehrt verdichteten Bauens immer näher zusammenrückt, wollen die Grünen weitere Grünräume bewusst fördern. «Sie bilden den Gegenpol zur urbanen Betriebsamkeit der Stadt», so der aktuelle Fraktionspräsident Christian Griesser.

Starker Service Public, enkeltaugliche Zukunft

Weiter setzt die Grüne Partei auf einen starken Service Public. «Er darf weder teil-, noch ganz privatisiert werden», fordert Co-Präsidentin Renate Dürr. Dessen Vorzüge funktionierten jedoch nur, wenn die Stadt genügend personelle und finanzielle Ressourcen zur Verfügung habe.

Ein zentrales Anliegen bleibt auch, die Klima-erwärmung zu stoppen im Sinne einer enkeltauglichen Zukunft. Co-Präsident Reto Diener sagt: «Insbesondere eine Steigerung des Anteils an erneuerbarer Energie und der Ausstieg aus dem zu hohen fossilen Energieverbrauch liegen mir am Herzen.»

Eine «uralte Grüne Forderung» wird umgesetzt

Der dienstälteste Gemeinderat der Grünen fasste auch die bisherigen Erfolge seiner Partei zusammen. Dazu zählt Reto Diener etwa die Umsetzung der Veloquerung mit dem unterirdischen Parking beim Hauptbahnhof, die er als «uralte grüne Forderung» bezeichnet. Ebenfalls erwähnt er die neuen Parkanlagen und Tempo-30-Zonen, die Bus-Priorisierung sowie das Förderprogramm Energie.

Auf dem Erreichten gelte es nun aufzubauen, es gebe schliesslich noch viel zu tun. Deshalb brauche Winterthur die Grünen weiterhin, denn sie würden ihre nachhaltigen Standpunkte auch in Zukunft mit Nachdruck vertreten. So lautet Reto Dieners Fazit: «Wir Grünen haben ein klares Profil. Wir stehen ein für eine solidarische und ökologische Welt.»