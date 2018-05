In zwei Tagen startet der Pop-Up-Markt im Winterthurer Einkaufszentrum Lokwerk. In der leer stehenden Ladenfläche im Erdgeschoss verkaufen am Freitag, 4. Mai, und am Samstag, 5. Mai, insgesamt 42 Aussteller eigene Produkte. Zu entdecken gibt es zum Beispiel handgewobene Damenkleider, Herrenhüte, Origami, Kinderaccessoires, Velosattelüberzüge sowie Glasobjekte und Kunsthandwerk.

Ebenfalls vor Ort sein werden auch die beiden Austellerinnen Anja Ryser und Mirjam Mazza aus Winterthur. Besonders freuen sich die Frauen auf die Begegnungen und Gespräche mit den Besuchern. Was sie am Markt anbieten werden, erzählen sie im Kurzporträt.

Anja Ryser von Ars Vivendi

«Seit 2017 arbeite ich im eigenen Atelier. Im gleichen Jahr habe ich auch meine erste Ausstellung für Familie, Freunde und Bekannte gemacht. Meine liebsten Arbeiten sind die Gestaltung von Skulpturen und Büsten aus Keramik. Der Werkstoff ist wunderbar weich und zerfliesst in den Händen. Neu versuche ich mich auch mit Beton, da es für Skulpturen für den Garten besser geeignet ist.»

Auf den Pop-Up-Markt freue sie sich, um ihre Arbeiten einem breiten Publikum zu präsentieren. «Der Pop-Up-Markt ist dazu eine prima Gelegenheit, denn Bilder auf Facebook oder der Website können nie den gleichen Eindruck transportieren wie es das Original Face-to-Face kann.»

Mirjam Mazza von Gegege

«Nach dem Motto ‹Pimp your bike› nähe ich seit sieben Jahren Velosattelüberzüge. Ein Produkt, dass zu der Velostadt Winterthur passt. Am Pop-Up-Markt mache ich mit, weil ich die Tössemer Bevölkerung vor 25 Jahren, in meiner Lehre als Drogistin, kennenlernen konnte. Ich freue mich, zwei Tage in meiner alten ‹Heimat› an der Zürcherstrasse verbringen zu können und das eine oder andere bekannte Gesicht wieder zu sehen.»