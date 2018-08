Beim Zwetschgenkauf am Wochenmarkt in der Altstadt Winterthur hat ein Pensionär sein Couvert voller Geld liegengelassen. (Symbolbild: Nathalie Guinand/Archiv)

Am Dienstag am frühen Vormittag hat ein pensionierter Herr 3500 Franken auf einer Bank abgehoben. Danach ist er an den Wochenmarkt in der Altstadt gegangen, um Besorgungen zu tätigen.

Ehrliche Marktfahrerin

An einem Marktstand hat er das Couvert mit der Auszahlung beim Zwetschgenkauf vergessen. Die aufmerksame Marktfahrerin des Standes hat das Couvert gefunden und einem Polizisten der Marktpolizei der Stadtpolizei Winterthur gegeben. Dieser informierte die Bank und die Polizeiwache über den Fund.

Als der Mann seinen Verlust bemerkte, eilte er zurück zur Bank. Dort wurde ihm mitgeteilt, dass sich sein Geld in der Obhut der Stadtpolizei Winterthur befinde und er es abholen könne. Überglücklich nahm er sein Geld entgegen und zeigte sich gegenüber der Findern erkenntlich.