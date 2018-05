Die Winterthurer Kantonsschule Im Lee ist von Grün umgeben. Nebst der Natur gedeiht an diesem Ort aber auch die Geistesgewalt junger Menschen. So hat ein Schüler in seiner Maturitätsarbeit «Auf der Spur von Fermats Grossem Satz. Das Theorem von Sophie Germain» ein mathematisches Theorem aus der Frühen Neuzeit verständlich dargelegt (siehe Box unten).

Als ein Youtube-Video über den Grossen Fermatschen Satz Valentin Nussli begeisterte, begann der 18-jährige Altstädter eine Maturitätsarbeit der besonderen Art.

Bescheidenheit und Brillanz

«Seine Lehrerin war in Mutterschaftsurlaub. Ich machte die Stellvertretung und kannte ihn kaum», erinnert sich Michael Anderegg. Der Mathelehrer habe sich «zugleich gewundert und gefreut», als Nussli bei ihm plötzlich mit dem skurrilen Themenvorschlag erschienen sei. Kaum ein Schüler möge die Mathematik fernab von Anwendungen, sagt der Betreuer. «Er begab sich in ein sehr trockenes Gebiet der Materie, das auch ich gerne beschreite.»

«Nach dem ersten Jahr würden an der Uni nur wenige Mathestudenten eine Arbeit von solcher Qualität abliefern.» Michael Anderegg, Mathematiklehrer

Die Oasen der Erkenntnis habe Nussli in der Zahlenwüste, in der man sich leicht verirren kann, aber selbst gefunden. «Oft bekomme ich wegen seiner Arbeit Komplimente, obwohl ich nur zugesehen habe», so Anderegg.

Auf die Frage, ob er sich als Genie sehe, sagt Nussli, dass jeder, der Zeit investiere, die Arbeit schreiben könne. Anderegg, der an der ETH unterrichtete, sagt hingegen: «Ich denke, dass nach dem ersten Jahr an der Uni nur wenige Mathestudenten eine Arbeit von solcher Qualität abliefern würden.» Nussli habe mit seiner «Präzision und Methodik» brilliert. Viele Erstsemestrige müssten diese Fähigkeiten erst erwerben, indem sie sich «ein Jahr lang nur mit Mathematik auseinandersetzen». Nussli aber habe als Gymischüler eine Leistung auf «ausserordentlichem Niveau» erbracht.

Over The Top

Für seine Arbeit gewann Nussli den Hauptpreis eines kantonalen Wettbewerbs von Impuls Mittelschule. Er setzte sich gegen 2500 Teilnehmer durch und erhielt 1000 Franken Preisgeld. Aussergewöhnlich: Der Mathe-Virtuose hat das Theorem von Sophie Germain mit Lösungsansätzen bestätigt, die auch ein Gymischüler nachvollziehen kann.

Er begibt sich aber nicht nur in mathematische Gefilde, in die sich nur wenige vorwagen, er erklimmt auch gerne Höhen. Nebst Joggen und Hip-Hop-Dance betreibt er gerne «Bouldern» – ungefährliches Klettern ohne Seil.

Auf der Spur von Fermat

Im 17. Jahrhundert stellt Pierre de Fermat den Satz auf, die Gleichung an + bn = cn sei unlösbar, wenn a, b und c ganze Zahlen seien und n grösser als 2 sei. Valentin Nussli erklärt den Beweis für diesen Grossen Fermatschen Satz, indem er in seiner Maturitätsarbeit das Theorem von Sophie Germain, Euklids Lemma, Fermats Kleinen Satz, das Lemma von Bézout und Weiteres aus der Zahlentheorie aufzeigt. An den 32 Seiten arbeitete der Winterthurer 200 Stunden.