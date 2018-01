Der Winterthurer Kirchenchor St. Peter und Paul wurde eingeladen, am 15. Januar in der Carnegie Hall in New York mit dem Komponisten Karl Jenkins aufzutreten. (Bilder: zvg)

Für den Winterthurer Kirchenchor St. Peter und Paul beginnt das neue Jahr spektakulär. In gut einer Woche reisen 41 Sängerinnen und Sänger nach New York. Dort treten sie zusammen mit anderen Chören aus aller Welt am Montag, 15. Januar, in der berühmten Carnegie Hall in Manhattan auf.

Eine dubiose E-Mail

Dass ein solcher Auftritt in Amerika für den Winterthurer Kirchenchor überhaupt möglich ist, ist ein Stück weit der Chorpräsidentin Katharina Ruckstuhl zu verdanken. Vor einiger Zeit erreichte sie eine E-Mail in Englisch. Sie stammte von einem Unternehmen namens Distinguished Concerts International New York, kurz DCINY genannt. Der ihr unbekannte Absender lud den Kirchenchor St. Peter und Paul ein, in der New Yorker Carnegie Hall mit einem Werk von Karl Jenkins aufzutreten. Der Komponist werde persönlich vor Ort sein.

Ein Ausschnitt aus dem Jubiläumskonzert des Kirchenchors St. Peter und Paul. (Video: Youtube)

«Das ist ein Witz», sei Katharina Ruckstuhls erster Gedanke gewesen. Die Präsidentin des Chors war überzeugt: Da wollte sie jemand gehörig auf den Arm nehmen. Als sie ihren Kollegen und Dirigenten des Chors, Hansueli Bamert, auf die E-Mail hinwies, riet dieser ihr, die Nachricht zu löschen. «Er dachte, es sei Spam», erinnert sie sich.

Mit musikalischer Qualität überzeugt

Katharina Ruckstuhls Interesse aber war geweckt. Sie schob ihre Zweifel beiseite und vereinbarte mit dem Absender einen Telefontermin. Dabei entpuppte sich die zu Beginn dubiose Nachricht als eine einmalige Gelegenheit. «Ich sollte ein Demo-Tape schicken und sprach mit den Veranstaltern etwa eine halbe Stunde lang über die Philosophie unseres Chors.»

Zwei Tage später folgte der definitive Bescheid: Die Einladung des Kirchenchors St. Peter und Paul wurde offiziell bestätigt. Jonathan Griffith, künstlerischer Leiter, Dirigent und Mitgründer von DCINY, äusserte sich schriftlich dazu: «Die Sängerinnen und Sänger haben uns mit ihrer hohen musikalischen Qualität überzeugt.» Man sei stolz, den Chor im Januar beim Konzert in der Carnegie Hall dabei zu haben.

Grosse Aufregung vor Abflug

DCINY hat für die Veranstaltung im Januar Chöre aus aller Welt kontaktiert. Ein Kriterium dafür war allerdings, dass diese in der Vergangenheit Werke von Karl Jenkins aufführten, welche auch auf dem Programmzettel des Veranstalters stehen. Neben dem Winterthurer Kirchenchor erfüllten etwas mehr als 200 Sängerinnen und Sänger diese Anforderung. Sie alle bezahlen einen Beitrag von umgerechnet etwa 750 Franken, um am Konzert teilzunehmen.

Katharina Ruckstuhl kann den Auftritt kaum erwarten. Sie schmunzelt: «Weil ich vor lauter Vorfreude so ausflippte, fragte mich mein Sohn kürzlich: Mami, geht’s dir noch gut?» Aber auch bei allen anderen Chormitgliedern sei die Aufregung gross. «Wir sind jetzt schon begeistert. Das wird ein einmaliges Erlebnis werden.»