Robin Hood hat Angst vor dem bösen Wolf. König Artus muss Hagelwolken ausweichen. Und Rotkäppchen nascht gerne Erdbeeren... Hierbei handelt es sich nicht etwa um ein neues Märchenbuch. Diese schrägen Neuinterpretationen sind Teil von «Woodlands», einem neuen Puzzlespiel, das seine Ursprünge in Winterthur hat. Der kreative Kopf hinter dem Projekt ist Daniel Fehr, der seit vier Jahren Gesellschaftsspiele entwickelt.

Mit «Woodlands» gelang ihm sein bisher grösster Erfolg. So wurde es nicht nur vom bekannten Spieleverlag Ravensburger veröffentlicht, sondern war auch ein heisser Kandidat auf den Titel als «Spiel des Jahres 2018». Darauf ist der 38-Jährige sichtlich stolz: «Jährlich erscheinen Tausend Spiele im deutschsprachigen Raum, und meines war eines von neun, die es auf die Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres geschafft haben.» Letztlich habe es zwar nicht fürs Finale gereicht, «doch überhaupt eine solche Beachtung zu erhalten, ist eine grosse Ehre.»

Monopoly umgeschrieben

Es ist das fünfte Gesellschaftsspiel, das Daniel Fehr bisher veröffentlicht hat. Die kreative Ader dafür hatte er bereits als Kind: «Ich spielte mit einem Kumpel oft Monopoly. Wir dichteten aber immer die Regeln um und machten eigene Erweiterungssets, um das Spiel spannender zu gestalten.»

«Ich will eine Welt erschaffen, in die man sich als Spieler hineinbegeben kann.»

Es dauerte aber noch eine Weile, bis er sein Hobby zum Beruf machte. Zuvor studierte er an der amerikanischen Princeton University Germanistik und lernte an der Zürcher Hochschule der Künste und der School of Visual Arts in New York das Bildermachen. «Diese Verbindung zwischen Geschichten und Bildwelten ist es, was mich am Erschaffen eigener Spielwelten dermassen packt.»

Erste Kontakte

Nun gibt es aber nicht etwa eine Ausbildung, die einen zum «Spieleautor» macht. Vielmehr war Ehrgeiz gefragt. Er entwickelte den Prototyp eines ersten Brettspiels, reiste an das jährliche Spieleautoren-Treffen im deutschen Göttingen und machte sich dort einen Namen. «Ich wurde sogar für das Nachwuchs-Stipendium von ‹Spiel des Jahres› in Betracht gezogen. Das öffnete mir die Tür zu den unterschiedlichsten Verlagshäusern», blickt er zurück.

Das Spiel «Woodlands» aus Winterthur. (Foto: PD)

Geholfen habe es ihm auch, dass sein Herz für neue Spielmechaniken schlägt. «Ich will jetzt keine alten Kultspiele beleidigen, denn Klassiker bleiben Klassiker und haben viel zur Spielewelt beigetragen. Dennoch haben sich die Spiele stark weiterentwickelt. Selbst Würfel werden heute vielfältiger eingesetzt. Als Spieleautor suche ich immer nach neuen Mechanismen, um ein Spiel zum Laufen zu bringen. Zudem achte ich verstärkt darauf, dass ich auch eine Geschichte erzähle und eine Welt schaffe, in die man sich als Spieler hineinbegeben kann.»

Wie ein Spiel entsteht

Wie aber entsteht ein Spiel wie «Woodlands»? Daniel Fehr erklärt: «Anfangs schreibe ich einfach mal alle möglichen Ideen zur Geschichte und den Spielelementen auf. Danach entwickle ich ein Konzept und mache einen Prototyp davon. Monatlich treffe ich mich in Winterthur mit weiteren Spieleautoren, die es dann ausgiebig testen und auf Fehler hinweisen. Zudem wird es noch von einigen neutralen Personen getestet, die nichts mit der Branche an sich zu tun haben. Erst danach sende ich es einem Verlag, der es ebenfalls ausgiebig prüfen lässt, um es letztlich hoffentlich in die Produktion zu geben. Bei Woodlands dauerte der ganze Prozess rund 2,5 Jahre.»

«Klassiker bleiben Klassiker, aber Spiele haben sich stark weiterentwickelt.»

Auch Bilderbücher im Angebot

Neben den Gesellschaftsspielen schlägt sein Herz auch für Bilderbücher. Diese schreibt er entweder auf Deutsch oder Englisch. In seinem neusten, in deutscher Sprache erhältlichen Werk «Hannas Hosentasche» erzählt er beispielsweise vom Eigenleben der Hosentaschen. «Die Idee trug ich lange mit mir herum, da ich mal einen Kollegen hatte, der unglaublich viel in seine Hosentasche packen konnte. Oft auch unglaublich klebrige Dinge wie Kaugummis und Bonbons, sodass es eigentlich eher ein Ding war als viele Dinge», sagt er grinsend.