Vielerorts ist der Wasserverbrauch wegen der anhaltenden Hitze derzeit erhöht. Deshalb geht in einigen Schweizer Gemeinden das Wasser aus. Einige Gemeinden raten den Bewohnern, sparsam mit dem Wasser umzugehen und beispielsweise aufs Autowaschen zu verzichten.

Nicht so die Stadt Winterthur: Diese meldet am Freitag, dass der «sehr mächtige Grundwasserstrom der Töss sowie kontinuierliche Investitionen in die Versorgungsinfrastruktur» dafür sorgen, dass das Wasser nicht ausgeht.

Töss sei Dank

Insgesamt gewinnt das Stadtwerk Winterthur 97 Prozent des Trinkwassers aus dem Grundwasserstrom der Töss. «Dessen Mächtigkeit nimmt selbst in aussergewöhnlichen Hitzejahren nur geringfügig ab» informiert die Stadt in einer Mitteilung.

Weiteres Reservoir geplant

Um das Grundwasser der Töss nutzen zu können, betreibe das Stadtwerk Winterthur aktuell neun Grundwassererfassungen und 14 Wasserreservoire. Im Herbst soll ein weiteres Reservoir in Oberseen dazu kommen. Mit den Reservoiren könnten kurzfristige Verbrauchsschwankungen ausgeglichen und der Wasserdruck auf einem konstanten Niveau gehalten werden, schreibt die Stadt weiter. Damit das Trinkwasser eine hohe Qualität aufbietet, investiere das Stadtwerk laufend in den Unterhalt des Wassernetzes.

In den trockenen Sommermonaten steigt der Wasserverbrauch jeweils an, auch dieses Jahr ist es nicht anders. Im Monat März betrug die durchschnittliche Tagesabgabe in Winterthur knapp 25'000 Kubikmeter Wasser – in der ersten Juli-Hälfte stieg diese Zahl auf knapp 30'000 Kubikmeter. (toponline.ch)