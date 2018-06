Weil ein Bauzug entgleiste, ist der Bahnhof seit dem späteren Freitagnachmittag für den Bahnverkehr nur beschränkt befahrbar. Und auch heute ist bei den Pendlern viel Geduld gefragt: Die Einschränkung dauert voraussichtlich noch bis zum Sonntagmorgen, wie die SBB auf ihrer Seite mitteilt. Auch am Samstagmorgen fallen viele Züge aus.

Ab WInterthur verkehren im Moment die S 7, die S 12 und die S 41 planmässig, wie Stefan Wehrle von der SBB-Medienstelle auf Anfrage erklärte. «Es ist sehr aufwändig, die beschädigten Gleisanlagen und Strommasten zu reparieren. Aber wir arbeiten mit Hochdruck daran», sagte er. Auf anderen Linien müssen die Pendler nach wie vor mit grossen Einschränkungen rechnen:

Die Züge EC werden zwischen Zürich HB und St. Margrethen umgeleitet und halten nicht in Zürich Flughafen + Winterthur - Wil SG + Gossau SG + St. Gallen.

IC 1 fällt zwischen Zürich HB und St. Gallen aus.

IC 5 fällt zwischen Zürich Flugahfen und Winterthur Grüze aus.

IC 8 fällt zwischen Winterthur und Oberwinterthur aus.

IR 37 fällt zwischen Zürich HB und Winterthur Grüze aus.

IR 75 Winterthur - Konstanz fällt zwischen Winterthur und Oberwinterthur aus.

S 8 fällt zwischen Effretikon und Oberwinterthur aus.

S 12 fällt zwischen Winterthur und Winterthur Seen / Seuzach aus.

S 24 fällt zwischen Winterthur und Henggart aus.

S 26 fällt zwischen Winterthur und Winterthur Grüze aus.

S 29 fällt zwischen Winterthur und Oberwinterthur aus.

S 30 fällt zwischen Winterthur und Oberwinterthur aus.

S 33 fällt zwischen Winterthur und Hemggart aus.

S 35 fällt zwischen Winterthur und Winterthur Grüze aus.

Die SBB rät Reisenden von Zürich HB

- nach St. Gallen oder umgekehrt via Rapperswil + Uznach oder Sargans zu reisen

- nach Gossau SG oder umgekehrt via Rapperswil + Uznach + Herisau zu reisen

- nach Romanshorn oder umgekehrt via Rapperswil + Uznach + St. Gallen zu reisen

- nach Weinfelden oder umgekehrt via Schaffhausen + Kreuzlingen zu reisen

- nach Konstanz oder umgekehrt via Schaffhausen zu reisen.

Reisende von Winterthur

- nach Oberwinterthur oder umgekehrt reisen via Bus 1.

- nach Winterthur Grüze oder umgekehrt reisen via Bus 5 / 14.