«Eigentlich ist es doch traurig, so kurz vor den Wahlen am 4. März den Schlüssel der Stadt abgeben zu müssen.» Thomas Steffen schien etwas Mitleid mit Michael Künzle zu haben. Doch der Fakowi-Präsident zeigte sich auf dem Neumarkt gegenüber dem Stadtpräsidenten dann doch nicht nachgiebig. «Wir fordern den Stadtschlüssel.»

Pause vom Wahlkampf

Michael Künzle hat dem obersten Winterthurer Fasnächtler mit der Übergabe den Gefallen getan, womit die Fasnacht nach alter Tradition als für die Bevölkerung eröffnet gilt.

Ein dreifaches «Narrli hoch!» (Handyvideo: Tina Schöni):

In seiner kurzen Rede lobte der «Stapi» die viertägige Regierungszeit der Narren als ehrlich, humor- und respektvoll – als ein Fest für alle. Eine willkommene Auszeit vom harten Wahlkampf, in dem «angegriffen, kritisiert, Fake-News verbreitet und gelogen wird, dass sich die Balken biegen».

Die Guggen starten ihren Marsch Richtung Neumarkt (Handyvideo: Tina Schöni):

Zuvor waren die Guggen vom Obertor zum Neumarkt marschiert. Vorneweg war der Narrenbaum getragen worden, der dann am Zielort aufgebaut wurde.

Auf ihrer Route liefen die Guggen durch die Marktgasse (Handyvideo: Tina Schöni):

Nach dem offiziellen Teil übernahmen die Guggen mit ihrer Musik wieder. Musizierend erfüllten sie die Altstadt mit Pauken-, Trompeten und Posaunenklängen. Auch zahlreiche Bars öffneten die Türen, die ihr Ambiente für die Fasnacht fantasievoll gestaltet haben.

Das Programm der nächsten Tage

Was ist in den nächsten Tagen los? Am Samstag zieht ab der Neustadtgasse der Guggenumzug ab 19 Uhr durch die Altstadt. Der grosse Umzug startet am Sonntag um 14.14 Uhr und führt von der Marktgasse via Obergasse/Steinberggasse zur Stadthausstrasse. Am Fasnachtsmontag stehen die Kleinsten im Fokus: Um 14 Uhr schlängelt sich der Kinderumzug ab der Steinberggasse durch Winterthur.

Ebenfalls am Montag wird um 18 Uhr der Narrenbaum wieder gefällt, um 19 Uhr findet auf der Zeughauswiese die beliebte Böögg-Verbrennung statt.