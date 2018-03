«Winterthur ist super, Winterthur hat Suchtpotenzial». Mit diesen Worten hiess Michael Künzle (CVP) am vergangenen Samstag rund 80 Neuzuzüger in der Eulachstadt Willkommen. Der amtierende Stadtpräsident pries das Kulturgut, wie aber auch das Nachtleben und die sportlichen Aktivitäten Winterthurs an.

Nach seiner Willkommensrede wurden die Gäste eingeladen, sich an verschiedenen Ständen über die Stadt zu informieren. Wer dabei noch nicht genug herausgefunden hatte, durfte an einer Stadtführung teilnehmen.

Doch was reizt die neuen Bewohner an der Eulachstadt? Haben Sie bereits einen Lieblingsort entdeckt? Und wo treibt sich eigentlich der Stadtpräsident so rum, wenn er nicht gerade die Neuzuzüger begrüsst? «Züriost» hat nachgefragt.

Kenny Gasser (26), wohnt seit vergangenem August in der Eulachstadt: «Winterthur ist ein Überraschungspaket.»

Michael Künzle (CVP), Stadtpräsident von Winterthur: «Ich bin in der ganzen Stadt unterwegs.»