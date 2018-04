Das Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes aus dem Jahr 2004 verlangt, dass Bushaltestellen grundsätzlich den Bedürfnissen von alters- und behinderungsbedingt beeinträchtigten Menschen angepasst werden. Dafür haben die Kantone und Gemeinden noch bis Ende 2023 Zeit. Auf den ersten Blick erscheint das ein komfortables Zeitpolster zu sein.

Die Behindertenkonferenz Kanton Zürich – ein Interessensverbund aus rund 80 Behindertenorganisationen – forderte aber jüngst an der Fachtagung «Hindernisfreie Bushaltestellen» die Zürcher Gemeinden auf, die Umsetzungsplanung für die baulichen und technischen Anpassungen «jetzt in Angriff zu nehmen». Regierungspräsident Markus Kägi (SVP) meinte in seinem Grusswort am Anlass: «Leider geht oft vergessen, dass durch die hindernisfreie Ausgestaltung von Bushaltestellen auch altersbedingt geheingeschränkte Menschen die Möglichkeit erhalten, den Bus zu benützen.»

Grosses Lob für Winterthur

Die Stadt Winterthur nimmt in dieser Thematik eine Vorbildfunktion ein. Dieser Ansicht ist jedenfalls Samuel Rachdi. «Winterthur ist schweizweit die am besten eingerichtete Stadt, was die Zugänglichkeit des ÖV für Rollstuhlfahrer betrifft», findet der krankeitsbedingte Tetraplegiker, der im Rollstuhlclub Winterthur-Schaffhausen Mitglied ist.

Mit einem sogenannten Swiss Trac, einem elektrischen Zugfahrzeug für den Rollstuhl, sei er oft auf der Buslinie 14 und gelegentlich auf der Linie 1 zwischen Hauptbahnhof und Oberwinterthur unterwegs. Als Betreiber einer ÖV-Reiseberatungsstelle inklusive Buchhandlung für Fahrpläne, Landkarten und weitere Bücher beschäftigt sich der Winterthurer generell mit dem öffentlichen Verkehr verschiedener Städte.

Positiv fällt auch das Urteil von Samuel Rachdi über die aktuelle Lage der Winterthurer Bushaltestellen aus. «Wichtige Orte wie etwa der Hauptbahnhof und die Hauptpost sind gut bis sehr gut erreichbar. Generell sind die meisten Haltestellen richtig positioniert.»

75 Prozent erfüllen die Anforderungen

Die Planung hindernisfreier Bushaltestellen ist die Stadt Winterthur gemäss Verkehrsplaner Christoph Oetiker bereits vor einigen Jahren angegangen. «Ein genauer Zeitpunkt lässt sich nicht mehr eruieren, weil die Thematik verschiedene städtische Abteilungen betrifft.»

Haltestelle Hofackerstrasse Drei Viertel aller Winterthurer Haltekanten erfüllen gesetzlichen Mindestanforderungen – auch diese in Hegi. (Foto: Michael Hotz)

Aktuell erfüllen laut Christoph Oetiker rund 75 Prozent der rund 290 Bushaltekanten auf dem Stadtgebiet die gesetzlichen Mindestanforderungen. Mehr als 90 Prozent seien es bei den Haltestellen mit der höchsten Priorität. Dabei muss eine Kante mindestens zehn Zentimeter hoch sein und die Haltestelle über einen Manövrierbereich von 4 auf 2,3 Meter verfügen.

Rücksicht auf die lokalen Gegebenheiten

Zurzeit laufen stadtinterne Abklärungen, ob und welcher allenfalls zusätzliche Aufwand erforderlich wäre, damit sämtliche Bushaltestellen in Winterthur diesen Mindestanforderungen entsprechen. «Dabei wird neben der Priorisierung der Haltestellen insbesondere auch den spezifischen lokalen Gegebenheiten Rechnung getragen», so Christoph Oetiker. Sprich, ob sich beispielsweise ein Alterszentrum in der Nähe befindet.

Eine Vielzahl jener Bushaltestellen, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht den gesetzlichen Mindestanforderungen entsprechen, sollte bis 2023 im Rahmen von ordentlichen Sanierungen entsprechend umgestaltet werden können. «Dabei fallen praktisch keine Mehrkosten an», merkt der städtische Verkehrsplaner an. Wie teuer die Umrüstung der wenigen restlichen Haltestellen werden könnte, sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzbar. «Das ist Teil der laufenden Abklärungen.»

«Hohe Kante» beim Busbahnhof nicht möglich

Geprüft wird dabei unter anderem auch der Massnahmenbedarf des Winterthurer Busbahnhofs. Die gesetzlichen Mindestanforderungen werden dort eingehalten. Jedoch empfiehlt das kantonale Amt für Verkehr, dass stark frequentierte Bushaltestellen über eine sogenannt hohe Kante von rund 22 Zentimetern verfügen sollten. Diese Höhe ermöglicht Rollstuhlfahrern, ohne Rampe oder anderweitige Hilfe selbständig in den Bus zu fahren.

Nicht 22 Zentimeter hoch Die Busse müssen die Haltestellenkanten überstellen können. (Foto: Michael Hotz)

Beim Hauptbahnhof ist dies nicht gegeben – das wird wohl auch so bleiben. Reto Abderhalden von Stadtbus sagt: «Eine Anpassung beim Busbahnhof dürfte in weiten Teilen technisch nicht machbar sein. Aufgrund der gegebenen Anfahrtsradien müssen die Busse bei der Anfahrt die Haltestellenkanten an verschiedenen Orten überstellen. Nur so kann der Bus so nahe an die Kante fahren, dass alle Fahrgäste optimal und ohne Unfallgefahr ein- und aussteigen können.» Diese Problematik sei übrigens auch bei anderen Schweizer Busbahnhöfen mit knappen Platzverhältnissen durchaus bekannt.