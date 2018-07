Die «Winterthur» ist bereits das zwölfte Flugzeug des Typs CS300, welches bei der Swiss im Linienbetrieb ist. Seit der Anlieferung Mitte Mai hat es bereits tausende Kilometer in Europa zurückgelegt. Dies aber noch ohne offiziellen Namen. Diesen hat das Flugzeug mit der Immatrikulation HB-JCL erst am Montag erhalten.

Am Taufakt dabei am Flughafen Zürich waren nebst Swiss-Chef Thomas Klühr auch die beiden Winterthurer Taufpaten Michael Künzle und Roger Rinderknecht, wie Top Online informiert. Stadtpräsident Künzle und der der ehemalige BMX-Profi Rinderknecht tauften das Flugzeug offiziell auf den Namen «Winterthur». Und zwar nicht wie bei anderen Taufen üblich, indem sie eine Champagnerflasche gegen das Flugzeug knallten, sondern indem sie Champagner über den neuen Schriftzug gossen.

Innovativster Flugzeugtyp

Zuvor betonte Swiss-Chef Thomas Klühr in seiner kurzen Ansprache:«Ich freue mich sehr, dass wir ab heute ein Flugzeug mit dem Namen ‹Winterthur› in unserer Flotte begrüssen dürfen. Winterthur liegt im unmittelbaren Einzugsgebiet des Flughafens, viele Winterthurer arbeiten bei uns oder reisen mit uns in die Welt. Ihnen widmen wir dieses Flugzeug.»

Gemäss Angaben der Swiss gilt die C Series derzeit als innovativster Flugzeugtyp weltweit. Der Treibstoffverbrauch ist im Vergleich zum Vorgänger Avro um bis zu einem Viertel geringer. Ausserdem sind die Flugzeuge für das menschliche Gehör nur noch halb so laut.

Die Schweizer Fluggesellschaft hat insgesamt 30 C Series Flugzeuge bestellt. Die Einflottung von 10 CS100 und 20 CS300 wird bis Anfang 2019 abgeschlossen sein. (Top Online)