Am Wahlsonntag, 4. März, erlebte Yvonne Gruber von der BDP einen grossen Schock: Sie wurde abgewählt, ihre Partei verlor den einzigen Sitz im Gemeinderat Winterthur.

Vier Tage später dann die Nachricht: Der Stadt ist ein Fehler unterlaufen. Yvonne Gruber behält ihren Sitz doch (wir berichteten).

Die BDP-Politikerin blickt zurück auf die Achterbahnfahrt der Gefühle:

«Vorsicht, das ist erst eine Hochrechnung!» sagte ich zu meinen Mitkandidierenden, als sie im Superblock, dem Sitz der Stadtverwaltung, eintrafen und das Ergebnis «BDP: 1 Sitz» lasen. Äusserlich versuchte ich möglichst ruhig zu bleiben.

Bevor wir vom stundenlangen Warten erlöst wurden, gab es zwei Schockmomente zu verarbeiten: Josef Lisibach – abgewählt. Mike Künzle muss in einen zweiten Wahlgang. Dann endlich die Zahlen den Grossen Gemeinderat betreffend… BDP: 0, stand da! Wir konnten den einzigen Sitz nicht verteidigen, ich war abgewählt.

Etwas benommen von den schlechten Neuigkeiten sagte ich zu meinen «Mädels», dass wir jetzt rassig verschwinden würden, da ich kein Interview geben möge. So kamen wir deprimiert, zeitgleich mit dem Rest der Wahltruppe, beim vorbereiteten Apéro an. Alle versuchten ein bisschen Humor in die Runde zu bringen, doch in Festlaune waren wir natürlich nicht…

Auch wenn es clever war gleich für den folgenden Tag Ferien gebucht zu haben, so nahm ich die Niedergeschlagenheit natürlich mit. Am Montag gab es ein kurzfristiges Hoch, weil die BDP eine Abklärung bei der Stadtverwaltung laufen hatte, doch bald stellte sich heraus, dass die Überlegung sich als falsch erwies.

Am Donnerstag kam dann das Unfassbare – gerade völlig entspannt in mein Zimmer kommend, hörte ich mein Handy klingeln… aufgelegt… Um Himmelswillen, was war denn jetzt los? Einige unbeantwortete Anrufe, unzählige SMS, Mails etc. Es hiess: Es wurde ein Fehler bei der Stimmenauszählung entdeckt und der BDP der vermeintlich verlorene Sitz nachträglich zugesprochen.

Was für eine Gefühlsachterbahn… ich traute der Sache erst, als mir telefonisch von der Stadtverwaltung gratuliert und versichert wurde, dass ich mich tatsächlich freuen dürfe!