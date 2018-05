Bereits seit dem 1. Mai kann man in der Badi Wolfensberg wieder abtauchen. Diesen Samstag folgen die Badis Oberi, Wülflingen und Geiselweid. Ab dem 10. Mai hat auch die Badi Töss wieder geöffnet.

Vom Sprungturm ins Wasser springen, an der Feuerstelle ein saftiges Stück Fleisch braten oder einfach auf dem Badetuch Sonne tanken, ein Badenachmittag sieht nicht bei allen gleich aus.

Vier Winterthurer verraten, ob sie lieber an Land grillieren oder im Wasser planschen. Die Umfrage von «Züriost» zeigt, was für sie zu einem Badi-Nachmittag dazugehört.

«Ich gehe äusserst selten in die Badi. Aber falls ich mal hingehe, dann lese ich. Ich probiere mich etwas zu entspannen, aber das ist in der Badi manchmal gar nicht so einfach. An warmen Tagen hat es immer viele Leute.»