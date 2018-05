Ein Rindersteak aus Argentinien, Avocados aus Chile, Tomaten aus Marokko, Shrimps aus Thailand – das heutige Nahrungsmittelangebot ist beinahe grenzenlos. Wir bekommen fast alles aus fast allen Ecken der Welt. Doch das hat auch seine Schattenseiten. Denn nur wenigen ist bewusst, dass unsere Ernährung für einen beachtlichen Teil der Umweltbelastungen verantwortlich ist. Rund ein Drittel der durch den Konsum der Schweizer Bevölkerung im In- und Ausland verursachten Umweltbelastungen entsteht nämlich durch die Ernährung.

«Vielen ist nicht bewusst, dass die Ernährung einen solchen Einfluss auf die Umwelt hat.» Philippe Schenkel, Kampagnenleiter von Greenpeace Schweiz

Greenpeace Schweiz möchte dieser Problematik mehr Gewicht beimessen und zieht auch die Schweizer Städte in die Pflicht. Diese würden eine wichtige Rolle spielen, wenn es um eine zukunftsfähige Umwelt- und Klimapolitik gehe. Deshalb analysierte die Umweltorganisation die Ernährungsrichtlinien der zehn grössten Schweizer Städte. Fazit: Obwohl fast alle Städte ambitionierte Ziele im Bereich Umweltschutz haben, wird das Thema Ernährung kaum aufgegriffen.

Kein Einfluss auf das Personalrestaurant

Das Endresultat für die Stadt Winterthur fällt bescheiden aus. Philippe Schenkel, Kampagnenleiter von Greenpeace Schweiz, hält fest: «Im Restaurant Pionier, in dem auch die Verwaltung speisen kann, gibt es keine Vorgaben zur Verpflegung.» Hierbei handelt es sich aber um einen Sonderfall. Das betont auch Josef Hunkeler, Bereichsleiter im Umwelt- und Gesundheitsschutz der Stadt Winterthur: «Das Restaurant Pionier ist kein Personalrestaurant der Verwaltung. Betreiberin des Restaurants ist die Axa. Die Stadtverwaltung hat keinen Einfluss auf deren Angebot.»

«In der Öffentlichkeitsarbeit ist die Sensibilisierung für den hohen Stellenwert, den Konsum im Klimaschutz einnimmt, seit längerem ein Thema.» Josef Hunkeler, Bereichsleiter im Umwelt- und Gesundheitsschutz der Stadt Winterthur

Die Stadt Winterthur sei sich aber bewusst, dass die Ernährung einen bedeutenden Anteil an der Umwelt- und Klimabelastung ausmacht. Daher würden Massnahmen in verschiedenen Bereichen bereits umgesetzt werden und weitere seien in Planung. So findet Philippe Schenkel auch lobende Worte für die Eulachstadt: «Im Bereich Betreuung und Schule schneidet Winterthur relativ gut ab, da in städtischen Schulen an zwei Tagen pro Woche komplett fleischlos gekocht wird.» Denn Milch- und Fleischprodukte seien überproportional für die ernährungsbedingten Umweltschäden verantwortlich.

Aktuelle Projekte

Das Potenzial einer umweltfreundlichen Ernährung wird punktuell auch im Rahmen der Kampagne «Wir leben 2000 Watt» thematisiert. «So nehmen auch dieses Jahr vom 4. bis zum 8. Juni interessierte Winterthurer Restaurants an der Aktionswoche ‹2000-Watt-Menü teil›, erzählt Josef Hunkeler. Zusammen wolle man zeigen, dass auch bei umweltbewussten Menüs keine Abstriche beim Genuss gemacht werden müssen.