Für Studierende an der ZHAW heisst es im Moment: lernen, lernen, lernen. Denn die Prüfungsphase hat bereits begonnen und besonders für die Studierenden im ersten Semester sind die ersten Klausuren intensiv. Dies bestätigt auch Leandro Huber, Präsident des Vereins der Studierenden ZHAW: «Es ist eine unglaublich strenge Zeit, aber sie geht zum Glück vorbei.»

Der Student im fünften Semester des Studiengangs Kommunikation hat schon einige Erfahrungen im Umgang mit Prüfungen gemacht. Seine Ratschläge möchte er auch den Neulingen an der Hochschule weitergeben. Dafür beantwortet er die wichtigsten Fragen rund ums Lernen.

1. Wie teilt man sich den Lernstoff ein?

Wichtig in der Vorbereitung auf die Klausuren sei dabei eine gute Zeiteinteilung. «Ich empfehle, einen genauen Plan zu erstellen. Man sollte sich den Lernstoff, die Pausen und die Arbeit neben dem Studium gut einteilen, um optimal lernen zu können», so Leandro Huber.

Er selbst frage sich jeweils, was besonders wichtig und dringend ist, dies lerne er dann zuerst. Aber nicht nur das Einteilen des Lernstoffs, auch das Einlegen von Pausen ist für den Student zentral. Dabei könne man das Gelernte etwas setzen lassen. So verliere man auch den Überblick über den Lernstoff nicht. «Habe ich etwas mühsam auswendig gelernt, dann mache ich gerne Sport in den Pausen. Wenn ich Aufgaben löse oder Zusammenfassungen durchlese, möchte ich mich in den Pausen geistig ablenken.» Dann helfe kochen oder einen Film schauen.

2. Wie bleibt man stets motiviert?

Um die nötige Motivation in der intensiven Zeit stets aufrecht zu erhalten, empfiehlt Leandro Huber, sich kleine Ziele zu setzen. «Diese schreibe ich mir auf, damit ich sie immer vor Augen habe. Eine Etappe nach der anderen zu erreichen, lässt den riesigen Berg an Lernstoff sofort kleiner erscheinen», erklärt der 26-Jährige.

Mit kleinen Etappenzielen kann man sich selbst besser motivieren, meint der Student Leandro Huber. (Foto: PD.)

3. Wie lernt man am besten?

«Es gibt viele verschiedene Strategien, um sich den Prüfungsstoff anzueignen. Der richtige Weg ist dabei ganz individuell», meint Leandro Huber. Es gebe solche, die lieber in Gruppen lernen. Andere bevorzugen es, sich das Wissen alleine in einer ruhigen Ecke anzueignen. Einige sammeln während dem Semester die Informationen, um diese während der Lernphase dann zusammenzufassen. Es gebe aber auch die Typen, die schon in der Vorlesungszeit ihre Zusammenfassungen erstellen. Wer schon während dem Semester zu lernen beginnt, wird dann in der Lernphase mit Aufgaben den Stoff vertiefen.

Leandro Huber rät Neulingen an der ZHAW, in Gruppen zu lernen. Offene Fragen können so besser geklärt werden.

(Foto: Fotolia/Redpixel)

«Ich lerne am liebsten in Gruppen. Dann kann ich meine Kommilitonen fragen, wenn ich etwas nicht verstehe und anderen das erklären, worin ich sattelfest bin», beschreibt der Student seine Lernstrategie. Er sei dann auch einer der schon während der Vorlesung seine Zusammenfassung schreibt. «So kann ich mich auf das Wesentliche fokussieren und eine Gewichtung analog zur Vorlesung vornehmen.»

4. Wo kann man in Winterthur gut lernen?

Wo man am besten lernt, sei stark typenabhängig. Manche schwören auf die Lernatmosphäre in der ZHAW-Bibliothek auf dem Sulzer-Areal. Andere sitzen lieber in ein Café. Aber auch die Klassenzimmer der ZHAW bieten eine gute Möglichkeit, um sich auf die Prüfungen vorzubereiten. Insbesondere für Gruppen eigne sich dieser Ort besonders gut. «Ich lerne gerne raumgebunden. Ich habe das Gefühl, dass ich den Stoff besser wiedergeben kann, wenn ich in einem Klassenzimmer lerne.»

Die ZHAW bietet verschiedene Möglichkeiten, um gut vorbereitet an die Prüfungen zu gehen. So bieten beispielsweise die verschiedenen Departemente Vorbereitungskurse an. (Foto: PD.)

Leandro Huber empfiehlt, die Vorbereitungskurse zu besuchen, welche an den Departementen angeboten werden. «In diesen Kursen lernt man immer dazu. Vor allem wenn man das Thema noch nicht ganz versteht, ist das eine gute Gelegenheit, um die letzten Lücken noch zu füllen.»

5. Welche Tipps haben Sie an Erstsemestrige?

Für diejenigen, die nun zum ersten Mal in einer Prüfung sitzen werden, hält Leandro Huber Ratschläge bereit. «Man sollte das Vertrauen in sich selbst nie verlieren. Auch ein Glas Wein am Abend hat noch nie geschadet», so der 26-Jährige.

Leandro Huber, Präsident des Studenten-Vereins der ZHAW, weiss, wie man sich an seiner ersten Prüfung im Studium fühlt.

(Foto: Michael Sebastian Henschel)

Er selbst war an seiner ersten Klausur extrem nervös. Denn damals wusste er nicht, was auf ihn zukommt und wie man sich optimal auf die Prüfung vorbereitet. Ein Rezept gegen die Nervosität müsse aber jeder selbst finden. «Ich versetze mich jeweils in die Sicht des Dozenten und frage mich, was wichtig ist. Das hat mir immer geholfen.»