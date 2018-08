Eine schizophrene Frau hält ihre Nachbarn in einer Winterthurer Gaiwo-Liegenschaft in der Nacht auf Trab. Eine Betroffene hat nun eine Gefährdungsmeldung bei der hiesigen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde eingereicht. Die Behörde zeigt auf, was anschliessend passiert.