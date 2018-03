In diesem Haus an der Bollstrasse 6 eröffnen die «escapestories». (Foto: Christian Saggese)

Auch dieser Safe soll in einer Geschichte zum Einsatz kommen. (Foto: Christian Saggese)

Ein Meteorit rast ungebremst auf die Erde zu! Und eine Bio-Chemikerin droht, die Welt für immer zu verändern. Diese schrecklichen Szenarien geschehen ab Ende Mai an der Bollstrasse 6 in Winterthur Seen. Mit «escapestories» öffnet ein neuer Escape Room die Türen. Auf über 100 Quadratmetern gilt es, während 60 Minuten knackige Rätsel zu lösen und die Welt vor der Katastrophe zu retten.

Hinter dem Projekt steht das Paar Linda Altwegg (26) und Cyril Odermatt (29). Ihre Leidenschaft für solche Escape Rooms wurde vor zwei Jahren in Stockholm geweckt. Sie erinnern sich: «Wir besuchten einen Raum, der uns sofort fesselte. Zurück in der Schweiz besuchten wir weitere Spiele, welche uns aber eher enttäuschten. Wir wussten, dass wir es besser machen können.» Die Idee liess die Winterthurer nicht mehr los. Kurze Zeit später entstanden die ersten Notizen zu den Stories und den Rätseln. Die grösste Herausforderung sei gewesen, einen geeigneten Raum zu finden. Dieser wurde inzwischen an der Bollstrasse 6 entdeckt, wo früher die Kinderkleiderbörse Triangel ihren Sitz hatte.

Die Story steht im Vordergrund

Als der Elektroniker und die Hochbautechnikerin vor zwei Jahren die Idee dazu hatten, gab es in Winterthur noch keinen Escape Room. Spätestens seit der Eröffnung des Geheimgangs auf dem Lagerplatz vor einem Jahr ist aber ein grosser Hype ausgebrochen. Mittlerweile gibt es drei solcher Spiele. Ist der Markt noch nicht übersättigt? «Nein», sind die beiden überzeugt, «der Vorteil bei solchen Escape Rooms liegt ja darin, dass man sie nur einmal spielen kann und danach motiviert ist, auch ein anderes Angebot auszuprobieren.» Hierfür gäbe es bereits offene Gespräche mit dem Geheimgang-Team für eine allfällige Kooperation, doch dies sei noch offen.

Klar sei aber, dass sich Altwegg und Odermatt insofern von den Konkurrenten unterscheiden wollen, indem sie den Fokus mehr auf die Story legen. «Wir wollen nicht etwa Rätsel platzieren, nur weil sie cool sind, aber überhaupt nicht zur Geschichte passen. Vielmehr geht es uns darum den Besuchern eine dichte Atmosphäre zu bieten und sie während des Spiels in eine andere Welt zu entführen. Wie in einem guten Film.»

Eröffnung am 26. Mai geplant

In den nächsten Wochen gilt es nun unter Hochdruck, die Räumlichkeiten umzubauen und vorzubereiten. «Dies mit Hilfe guter Freunde und Familie.» Ziel ist es, am 26. Mai die ersten Gäste zu empfangen. Wie der Escape Room heranwächst, kann auf der Facebookseite der «escapestories» mitverfolgt werden.