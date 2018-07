Am liebsten hat Elias Milanovic sein Eis im Kübelchen. (Foto: Elena Willi)

Am Himmel ist kein Wölkchen zu sehen, die Sonne steht hoch und die Temperaturen steigen. Ob in der Badi, in der Stadt oder zu Hause, als Abkühlung genehmigen sich viele gerne eine Glace.

Welche Eis Sorte ist auf den Strassen Winterthurs besonders beliebt? Passanten haben «Züriost» verraten, welche Sorte bei ihnen geschleckt oder gelöffelt wird.

Dario Corbo (46) aus Winterthur «Mein Lieblingsglace ist das Caramelita der Marke Mövenpick. Und natürlich liebe ich auch selbst gemachtes Eis. Ich habe generell sehr gerne Süsses. Am liebsten esse ich Glace in Form von Kugeln statt am Stil.»

Elias Milanovic (20) aus Winterthur «Ich bevorzuge das klassische Schoggi-Glace. Es ist einfach seit je her das Beste. Vor allem die Kübelchen von Mövenpick oder Creme d’Or kaufe ich mir oft als Dessert im Sommer.»

Tesyang Garne (18) aus Winterthur «Für mich ist das beste Eis das mit Zitronengeschmack. Das mag ich besonders, weil es einfach so erfrischend ist. Beim Glacestand am Stadttor gibt es eine extrem leckere Version meiner Lieblingssorte.»