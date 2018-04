Aufgrund des Kolonnenverkehrs auf der Seenerstrasse, musste die Frau, die von der Hegifeldstrasse kam, einem Fahrzeug den Vortritt gewähren und wollte Rückwärts aus dem Weg fahren. Dabei prallte sie in das Auto hinter ihr. (Screenshot: Google Maps)

Am Samstag um ca. 15.25 Uhr ereignete sich in Winterthur an der Verzweigung Seener-/Hegifeldstrasse ein Verkehrsunfall zwischen zwei Personenwagen. Eine 45-jährige

Frau fuhr auf der Hegifeldstrasse und beabsichtigte, nach links auf die Seenerstrasse abzubiegen.

Rückwärts gefahren um Vortritt zu gewähren

Während dem Abbiegenmanöver musste die Personenwagenlenkerin aufgrund des Kolonnenverkehrs auf der Seenerstrasse einem Fahrzeug den Vortritt gewähren. Wie die Stadtpolizei Winterthur am Sonntag mitteilt, legte sie aufgrunddessen den Rückwärtsgang ein und fuhr rückwärts.

Dabei prallte sie mit dem Heck ihres Fahrzeugs gegen die Front des bereits zu ihr aufgeschlossenen 33-jährigen Lenkers . Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Franken. (eka)