Viele von uns gehen täglich einer Tätigkeit nach, für die wir uns irgendwann einmal entschieden haben. Doch was ist aus unseren Traumberufen aus Kindertagen geworden? Haben wir sie in die Tat umgesetzt oder ist etwas ganz anderes aus uns geworden?

Vier Winterthurer verraten, was sie früher werden wollten und was sie später aus ihrem Leben gemacht haben. Die Umfrage von «Züriost» zeigt, was für unterschiedliche Berufsziele die Passanten hatten.

Ruth Wellauer (63) aus Winterthur

«Als Kind wollte ich immer Krankenschwester werden. Ich fand das ist irgendwie ein sinnvoller Beruf. Man hat viel Kontakt zu Menschen. Ich bin dann auch tatsächlich Fachfrau Gesundheit geworden.»

Cheryl Schlumpf (24) aus Winterthur

«Früher wollte ich Delfintrainerin werden. Ich habe damals im Conny-Land gesehen, wie sie mit den Tieren arbeiteten und fand das toll. Heute sehe ich das etwas anders.»

Severin Jordi (33) aus Winterthur

«Als ich noch jünger war, träumte ich davon, Zirkusdirektor zu sein. Ich habe mir das viele Reisen und das Zusammenleben grossartig vorgestellt. Heute bin ich Betriebspraktiker und auch zufrieden damit.»

Fredi Tobler (65) aus Weisslingen