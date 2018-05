Das Schiff Ida Ziegler, mit dem viel Handel betrieben wurde, war auch in Winterthurer Besitz. (Foto: Michael Hotz)

Der Handel mit den Kolonien machte verschiedene Winterthurer reich, wie die Vereinsmitglieder an der Vernissage der neuen Führung erzählten. (Foto: Michael Hotz)

Mitten in der Altstadt steht das Haus zum Mohren - ein Begriff mit negativer Konnotation. (Foto: Michael Hotz)

Seit rund zehn Jahren werden die Verstrickungen der Schweiz in ehemalige Kolonien von wissenschaftlichen Forschern verbreitet untersucht. Die ersten Anstösse dazu lieferte die dritte Weltkonferenz gegen Rassismus 2001 im südafrikanischen Durban, bei der auch Stimmen nach Schadenersatzforderungen aufkamen.

Konkrete Beispiele vor Ort Auf der Führung werden bei den einzelnen Halts die verschiedenen Verbindungen Winterthurs zum Kolonialhandel aufgezeigt. (Foto: Michael Hotz)

Die nun vorhandenen Erkenntnisse machte sich der Verein Kehrseite Winterthur zunutze und verband sie mit der Winterthurer Stadtgeschichte. Die vier Historiker des Vereins erarbeiteten nach «Räuber und Gendarme – auf den Spuren des Verbrechens» sowie «Kriege, Krisen und Krawalle – Winterthur in unruhigen Zeiten» eine dritte Stadtführung der unkonventionelleren Art namens «Dunkle Geschäfte – Winterthur und der Kolonialhandel». Miguel Garcia sagte in seiner Eröffnungsrede bei der Vernissage des neusten Projekts: «Der direkte Bezug zwischen Winterthur und dem Sklavenhandel ist klein, der indirekte hingegen gross.»

Baumwollhandel im Casinotheater

Der zweistündige Rundgang führt zu verschiedenen Stationen, bei denen die Verbindungen an konkreten Beispielen erkennbar werden. So war das Gebäude des heutigen Casinotheaters im 19. Jahrhundert eine Börse für Baumwolle. Der Handel mit diesem Rohstoff machte viele Kaufleute reich. Dazu gehören bedeutende Vertreter bekannter Winterthurer Familien wie Biedermann, Sulzer, Ziegler und Rieter. Diese investierten ihre erwirtschafteten Profite unter anderem in die Kunst. Sarah Weibel sagte dazu: «Die Kulturstadt Winterthur ist ohne diesen Handel nicht vorstellbar.»

Ethnografische Sammlung Im Naturmuseum werden Gegenstände besichtigt, die Winterthurer auf ihren Reisen zusammegentragen haben. (Foto: Michael Hotz)

Die Handelsgeschäfte mit importierten Gütern hatten aber auch ihre Schattenseiten. «Sie waren untrennbar mit der Sklaverei verbunden», erzählte Sarah Weibel. Bei bis zu 25 000 Sklaven sei eine direkte Beteiligung der Schweiz nachgewiesen, bei rund 150 000 Sklaven zumindest ein indirekter Bezug erkennbar.

Völkerschauen in Winterthur

Im Casinotheater fand 1887 auch eine Veranstaltung statt, die das damalige kolonialistische Denken der Europäer wiedergibt: eine «Schaustellung einer Buschmann- und Hottentotten-Truppe», wie es auf einem Werbeplakat hiess. Insgesamt 25 solche Völkerschauen gab es nachweislich in Winterthur, wobei 16 davon im Rahmen einer Vorstellung des Zirkus Knie stattfanden. «Menschen bezahlten bis in die 1960er Jahre Eintritt, um Angehörige von fremden Stämmen zu begaffen», führte Markus Gafner aus.

Die sich überlegen fühlende Denkweise der Europäer hatte auch seinen Einfluss auf die Sprache. «Viele negativ konnotierte Begriffe, die noch heute existieren, stammen aus dieser Zeit», erzählte Simon Banholzer. Ein Beispiel ist das Haus zum Mohren in der Marktgasse, in dem früher die Mohrenapotheke geführt wurde, die Medizin aus Afrika und dem Nahen Osten vertrieb. Der Verein fordert nun, dass «im Sinne der Transparenz und der Aufklärung» eine Tafel an die Hauswand befestigt werden soll, auf welcher der Begriff erklärt wird. «Wir wollen aber keine Sprachpolizei sein», betonte Simon Banholzer.

Sammelgut im Naturmuseum

Den Abschluss der Stadtführung macht ein Halt im Naturmuseum Winterthur, mit dem der Verein Kehrseite zusammenarbeitet. Dort wird die ethnografische Sammlung besucht, wo Gegenstände aus aller Welt beherbergt sind, die Winterthurer Unternehmer wie Bernhard Rieter auf ihren Geschäftsreisen gesammelt haben.

Erste Führung am 26. Mai



Die neue Führung «Dunkle Geschäfte – Winterthur und der Kolonialhandel» des Vereins Kehrseite Winterthur startet am Samstag, 26. Mai. Weitere Informationen finden Sie hier.