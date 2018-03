Das Osterfest feiern einige von uns. Doch haben Sie sich schon mal gefragt, warum es zu fast jedem Osterbrunch gefärbte Eier gibt oder warum im Osternest auch «Schoggieili» liegen? Die Passanten geben ihr Bestes, um der Wahrheit auf den Grund zu kommen.

Irgendetwas mit der Bibel? Fruchtbarkeit? Auferstehung? Oder eigentlich gar nichts? Schlecht raten die Winterthurer Passanten nicht. Häufig wird erzählt, dass die Eier im Christentum tatsächlich für die Auferstehung Jesus stehen. Weil das Ei von aussen zwar kalt und leblos ist, sich im Innern aber ein neues Leben entwickelt.

Katharina Hagenbuch (76) aus Winterthur:

«Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Das kommt doch von der Bibel irgendwie, aber warum und wann das genau gekommen ist weiss ich nicht. Vielleicht hat es irgendwie etwas mit Auferstehung zu tun?»



René Schwerrer (55) aus Winterthur:

«Oh, das ist ja eine super Frage! Ich weiss nicht recht. Das hat glaube ich etwas damit zu tun, dass es einem gut geht. Also das man genügend hat. Und irgendwie mit der Wiedergeburt.»



Ladina Saltalamacchia (31) aus Winterthur:

«Ich glaube es geht um Fruchtbarkeit. Wobei Jesus ja eigentlich am Karfreitag gestorben ist, von da her würde es dann nicht richtig passen. Aber dann kommt ja wieder ein Neuanfang. Ich habe mich da nicht so informiert.»



Joel Rösli (17) aus Freienstein:

«Gar nichts. Man hat einfach irgendwann damit angefangen als Beschäftigung oder so. Vielleicht auch, damit dann mehr Eier verkauft werden können, das könnte sein.»