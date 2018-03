Ob Geel-, Lack- oder Plastiknägel, es gibt so einige Möglichkeiten sich die Finger ein wenig zu verschönern. Aber Handpflege oder zur Maniküre gehen war bis anhin eher Frauensache. Das soll sich jetzt ändern. In Zürich eröffnet das erste Nagelstudio nur für Männer.

Jeder darf selbst entscheiden, ob er sich die Nägel lackieren will, ist die Haltung der Winterthurer Passanten. Doch würden sich die Männer selbst die Nägel lackieren? Und was halten die Frauen von bunten Nägeln an ihren Partnern?