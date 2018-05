Die Organisation Ärzte ohne Grenzen hilft seit 1971 Menschen, die sich in einer medizinischen Notlage befinden. Zur Zeit sind sie mit der Ausstellung «Die Stimme meiner Verletzungen» in verschiedenen Schweizer Städten zu Besuch. Vom 15. am 19. Mai sind sie auch in Winterthur zu Gast. Jeweils von 11 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 17 Uhr ist die Ausstellung für Besucher offen.

«Wir Wollen Sensibilisieren»

Ort des Events ist der Platz vor dem Hauptgebäude des Technikums. Dort werden in einem Zelt die Geschichten zweier Flüchtlinge, anhand von Bildern und Objekten, erzählt.

«Mit dieser Ausstellung wollen wir die Leute wachrütteln und sie sensibilisieren», erzählt Tanja Lander, die den Event mitorganisiert. Selbst hat sie auch schon mit Ärzte ohne Grenzen bei Auslandeinsätzen mitgearbeitet. In Mosambik, im Sudan und in Afghanistan war sie als Logistikerin vor Ort.

«Die Ausstellung soll den Menschen die Angst nehmen und Vorurteile aus dem Weg räumen», meint die Organisatorin. Die Veranstaltung besteht aus zwei Teilen. Im vorderen Bereich des Zelts werden die Geschichten von Christiana und Ali in eindrücklichen Bildern und mit persönlichen Gegenständen dargestellt. Christiana wurde in Nigeria geboren und lebt heute in Italien. Ali ist gebürtiger Afghane und wohnt in Genf.

«Begleitend zur Ausstellung kann man das Reisetagebuch der beiden lesen», erklärt Tanja Lander. In dem kleinen Prospekt sind eigene Texte von Christina und Ali zusammen getragen, die weitere Informationen zum Ausgestellten liefern. Ausserdem hört man über Lautsprecher die originalen Stimmen der beiden. «Was hättest du an meiner Stelle getan?», so spricht Ali die Besucher ganz direkt an.

Virtual Reality Videos

Der zweite Teil der Ausstellung befindet sich im hinteren Teil des Zelts. «Hier haben wir kurze Filme zu unseren Auslandprojekten», beschreibt Jeanette Pedersen, die ebenfalls schon für Ärzte ohne Grenzen im Auslandeinsatz war.

Die gelernte Pflegefachfrau hat medizinische Hilfe geleistet. So war sie beispielsweise in Syrien und in Athen im Einsatz. «Die beiden Orte sind schon sehr unterschiedlich», meint Jeanette Pedersen. Während es sich in Syrien oft um Flüchtlinge im eigenen Land handelte, waren es in Griechenland Menschen aus vielen verschiedenen Ländern, die geflüchtet waren.

Die prekäre Situation in den Flüchtlingslagern und auf den Fluchtrouten kann man sich in fünf kurzen Videos vor Augen führen. Mit Virtual Reality Brillen und Kopfhörern taucht der Besucher in eine fremde Welt ein und ist mitten im Geschehen. So kann man beispielsweise in einem Flüchtlingsboot auf dem Mittelmeer sitzen oder die Menschen auf der Balkanroute begleiten.

«Es ist uns wichtig zu zeigen, dass die Flüchtlinge keine homogene Masse sind», sagt Jeanette Pedersen. Es gehe darum, den Leuten die einzelnen Schicksale näher zu bringen.