Für Jonas Graf wäre ein See in Winterthur optimal um abzuschalten. (Foto: Elena Willi)

Winterthur ist vielseitig. Wir haben viele grüne Parks, süsse Kafis und gute Restaurants. An der Marktgasse finden sich die grossen Markenläden, doch wer eher kleine Shops unterstützen möchte, wird in den schmalen Gässchen fündig. Vom Start-Up bis zum Grossunternehmen, alles hat Platz in der Eulachstadt.

Gibt es trotzdem etwas, was Winterthur noch fehlt? Passanten haben «Züriost» verraten, was sie sich in ihrer Stadt noch wünschen würden.

Jonas Graf (30) aus Winterthur «Ein See wäre schon schön. Um abzuschalten am Mittag oder nach dem Feierabend ist ein Platz am Wasser immer gut. Hier in Winterthur muss man aufs Bäumli laufen, damit man sich entspannen kann.»

Benjamin Leauva (64) aus Winterthur «Mir fehlt gar nichts hier in Winterthur. Das Wichtigste ist doch die Gesundheit – und dass man glücklich ist. Es hat hier wirklich alles, genug Platz, gute Restaurants und nette Leute.»

Susan Meili (72) aus Winterthur «Eigentlich fehlt mir nichts in Winterthur. Doch ein See wäre schon schön. Denn vom Sternzeichen her bin ich Krebs, daher ist Wasser für mich wichtig. Ausserdem habe ich lange in Luzern gelebt, wo es einen See hat.»