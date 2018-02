«Der Grundgedanke der integrativen Förderung ist gut», so Peter Thomas, «aber man muss trotzdem den Einzelfall prüfen und entscheiden, was für das Kind am besten ist.» (Foto: Tina Schöni)

In der Tagesschule Mattenbach sind solche Klassen, in denen Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet werden, keine Seltenheit. (Foto: Tina Schöni)

Kinder mit und ohne Behinderung haben ein Recht auf Schulbildung. Ob man sie aber in gleichen Klassen unterrichten soll, darüber sind sich Lehrpersonen, Eltern, Politiker und Behörden nicht immer einig. Sind solche Integrationsklassen sinnvoll? Wem wird damit ein Gefallen getan? Und wo stossen Lehrpersonen an ihre Grenzen?

An einer Veranstaltung von Pro Infirmis Zürich gehen Lehrer, Psychologen und Fachpersonen diesen Fragen am Mittwoch, 7. März, um 19.30 Uhr im Technopark Winterthur auf den Grund. Mit dabei ist auch Thomas Peter, Schulleiter der Tagesschule Mattenbach Winterthur. «Der Grundgedanke dieser integrativen Förderung ist gut», sagt er, «aber man muss trotzdem den Einzelfall prüfen und entscheiden, was für das Kind am besten ist.»

Mehr Aufwand bei der Vorbereitung

In Winterthur sind Integrationsklassen keine Seltenheit. An der Tagesschule Mattenbach gibt es mehrere davon. Zum Beispiel die 1. Klasse von Celestina Heierli, wo in der auch drei Kinder mit Lernbeeinträchtigungen unterrichtet werden.

(Foto: Tina Schöni)

Für die Pädagogin, die seit dreieinhalb Jahren als Lehrerin arbeitet, bedeutet das mehr Aufwand bei der Vorbereitung. «Ich muss den Lernstoff im Vorfeld genau mit der Heilpädagogin absprechen. Das bedeutet einen Mehraufwand in der Vorbereitung im Vergleich zu Regelklassen», sagt sie.

Die Heilpädagogin der Klasse von Frau Heierli ist jeweils an drei Tagen pro Woche anwesend. Die Zusammenarbeit sei auf vielen Ebenen bereichernd – etwa, weil die zusätzliche Hilfskraft bezüglich der Unterrichtsgestaltung Inputs einbringen und sich gezielt den schwächeren Kindern widmen könne. «Wenn wir zu zweit sind, profitieren aber auch leistungsstärkere Schüler. Es bleibt mehr Zeit für die individuelle Förderung», so Celestina Heierli.

Im Interesse des Kindes handeln

Für die Lehrerin ist ihre derzeitige Integrationsklasse unproblematisch. Schwieriger wäre es, wenn Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten oder schwereren Behinderungen vertreten wären. «In solchen Fällen muss individuell abgewogen werden, ob die Integration in eine Regelklasse sinnvoll ist», sagt Celestina Heierli. «Für einige Kinder eignen sich kleine Sonderschulklassen besser, da sie von einer engeren Begleitung profitieren können. Ebenso fühlen sich andere Kinder eher durch ein auffälliges Verhalten gestört, als durch eine Leistungsschwäche.»

Grundsätzlich ist die Lehrerin der Ansicht: «Integrationsklassen sind nicht per se herausfordernder oder problematischer als Regelklassen.» Das hänge immer stark von den einzelnen Kindern ab. «In meiner Klasse beeinflussen die integrierten Kinder die anderen nicht negativ in deren Lernverhalten. Eher bereichern sie die ohnehin vorhandene Vielfalt in der Klasse.» Generell findet sie, dass in der ersten Primarstufe Integrationsklassen noch besser möglich seien. «In diesem Alter unterscheidet sich der Wissensstand der einzelnen Schüler noch nicht so sehr.»

Podiumsveranstaltung in Winterthur:

