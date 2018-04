Evelyn Schmidhauser (m). mit ihren Kindern Luca und Samira. Die Familie freut sich auf die Sommerferien in Sardinien.

Evelyn Schmidhauser bummelt mit ihren Kindern Luca und Samira durch die Altstadt. Ihr Ziel ist der Zahnarzt. «Zum Glück müssen nur die beiden gehen», sagt die 44-jährige Mutter mit einem Lachen.

Zum vierten Mal nach Sardinien

Weitaus mehr als auf den Zahnarzt freuen sich die Geschwister auf die Sommerferien. «Wir gehen nach Sardinien. Das wird cool», sagen die beiden wie aus einem Mund. Evelyn Schmidhauser fügt an: «Wir fahren bereits zum vierten Mal auf die Insel.» Jedes Jahr werden sie dort von Freunden und Verwandten besucht.

Plantscht Luca Schmidhauser nicht gerade im Meer, verbringt der Neunjährige seine Freizeit am liebsten im Skills Park. Schwester Samira besucht hingegen lieber die Läden in der Marktgasse. Auch Evelyn Schmidhauser hält sich gerne in der Eulachstadt auf: «Winterthur ist abwechslungsreich und grün.»