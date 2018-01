In Winterthur soll es vorerst kein Zeitvorsorgemodell geben. Der Stadtrat schrieb ein entsprechendes Postulat «als erledigt» ab. (Bild: Keystone/ Gaetan Bally)

Der Stadtrat will vorerst keine Zeitvorsorge in Winterthur. Er schrieb das entsprechende Postulat im Advent «als erledigt» ab, wie der «Landbote» berichtete. Für diesen Beschluss gab es mehrere Gründe. Zum einen rechnet der Stadtrat mit «Kosten in Millionenhöhe», zum anderen fürchtet er eine «Ökonomisierung der Freiwilligenarbeit».

Modell stiess anfangs auf viel Interesse

Die Idee der «vierten Säule» ist simpel: Ältere Läute leisten betagten Menschen Hilfe bei diversen Alltagsaufgaben. Die Stunden, die sie dafür aufwenden, werden ihnen auf ihrem «Zeitkonto» gutgeschrieben. Wenn sie später selbst auf Hilfe angewiesen sind, können sie diese wiederum einlösen. So sollen ältere Menschen länger selbstständig bleiben, die Freiwilligenarbeit gefördert und Pflegekosten eingespart werden.

Im Winterthurer Gemeinderat stiess dieses Zeitvorsorgemodell auf viel Interesse. Mit Ausnahme der SVP unterstützten alle Fraktionen das Postulat, das Barbara Huizinga-Kauer (EVP) und vier Mitunterzeichner Anfang 2016 eingereicht hatten.

Gemäss dem «Landboten» war auch der Stadtrat auf den ersten Blick von der Idee angetan. «Bei einer näheren Auseinandersetzung damit rücken aber die kritischen Aspekte in den Vordergrund», hiess es später. Man fürchte auch, dass die Zeitvorsorge andere Formen der Freiwilligenarbeit konkurriere. Nicht zuletzt deshalb will der Stadtrat vorerst abwarten.

Barbara Huizinga-Kauer bleibt optimistisch

Initiantin Barbara Huizinga-Kauer lässt sich davon nicht entmutigen. Gegenüber dem «Landboten» sagte sie: «Oft braucht es mehrere Anläufe, bis eine Idee reif ist.» Ihrer Meinung nach seien grosse Investitionen von Seiten der Stadt bei diesem Modell nicht nötig. Das Projekt könne auch von einer privaten Trägerschaft koordiniert werden. Sie sei überzeugt, dass ein solches Angebot auch Menschen ansprechen würde, für die Freiwilligenhilfe bis anhin kein Thema war. (red)