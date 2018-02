Momentan politisieren 23 Frauen im Winterthurer Gemeinderat – bei insgesamt 60 Parlamentariern also noch nicht die Hälfte. Vor 40 Jahren war das Parlament aber noch deutlich männerdominierter. Zwar wurde 1971 auch den Frauen das Wahlrecht zugesprochen, in der Politik schienen sie aber weiterhin unerwünscht zu sein. So wurden bei den Gemeinderatswahlen 1978 von 65 Kandidatinnen nur 4 gewählt. Nachfolgend zwei Artikel aus dem «Stadi», die den damaligen Zeitgeist wiedergeben.

«Stadi» vom 2. März 1978 zu den Ergebnissen der Gemeinderatswahl

Artikel von Georg Fankhauser: Die Gemeinderatswahlen 1978 boten kleine Überraschungen. Die endgültige Sitzverteilung:

SP 20 (+4),

FDP 13 (-1),

CVP 6 (unverändert),

LdU 5 (unverändert),

EVP 5 (+1),

DP 2 (+1),

POCH 1 (+1),

NA (sie sind nicht mehr im Gemeindeparlament vertreten, -3).

Die SP ist mit 20 Gemeinderäten nun in der Position, dass sie gegen den Willen der Parlamentsmehrheit eine Vorlage zur Volksabstimmung bringen kann. Das erforderliche Quorum beträgt 20, ein Behördenreferendum schafft die SP jetzt ohne Unterstützung aus anderen Parteifraktionen! (...)

Aber die Enttäuschung ist gross: Nur vier Frauen wurden gewählt! Ernst Wohlwend, Präsident der Stadt- und Bezirkspartei SP: «Die SP-Stammwähler sind nicht gerade sehr frauenfreundlich, das kann sich mit der Emanzipation der Frau im Arbeiterhaushalt jedoch ändern. Die bürgerlichen Frauen sind da im Vorsprung.» Schaut man sich die Berufe der gewählten Frauen an, so kommt man schnell zu diesem Schluss: es sind Frauen, die gesellschaftlich anerkannte Berufe ausüben können – also aktiv im Berufsleben Erfahrungen und Anerkennung gewinnen – sie sind in gewisser Hinsicht privilegiert, denkt man an die Frauen, die «Nur-Hausfrau» sein müssen (Ausbildungsstand, Überforderung etc.)

Ein Fragezeichen muss gesetzt werden. Ist es noch so, dass der Mann bestimmt, wer und was zu wählen sei? Es scheint so! Am besten vertreten ist das weibliche Geschlecht in der FDP-Fraktion: 11 Männer stehen 2 Frauen bei; die EVP und der Landesring stellen je eine Frau gegen 4 Männer – prozentual betrachtet also 25%, doch sind solche «Milchmädchenrechnungen» verfänglich, überträgt man diesen Prozentsatz in den Grossen Gemeinderat, so wären bei 60 Sitzen im Grossen Gemeinderat, doch 15 Frauen vertreten! – wären und hätten...



«Stadi» vom 9. März 1978, Kommentar von Erika Bruppacher-Ammann, nicht gewählte SP-Kandidatin 1978

«Eigentlich war die Ausgangslage recht erfreulich. Obwohl sich die Frauen erst das zweite Mal aktiv an den Gemeinderatswahlen beteiligen konnten (vor acht Jahren waren wir wegen eines Rekurses gegen das Stimm- und Wahlrecht auf Gemeindeebene noch ausgeschlossen), stellten sich 65 Kandidatinnen zur Wahl. Doch nur vier Frauen wurden von den Wählenden für würdig befunden, sie im 60-köpfigen Gemeinderat zu vertreten!

Offenbar funktioniert die Gleichberechtigung der Frauen in der Politik ungefähr gleich wie in der Wirtschaft. Als Frau wird man den Eindruck nicht los, dass es die Parteistrategen zwar gerne sehen, wenn weibliche Vertreterinnen ihre Wahlprospekte zieren und im Hintergrund die Kleinarbeit leisten. Gewählt werden dann eben doch vorwiegend Männer!

Ist es nicht paradox, wenn aus der SP, in der die Frauen seit Beginn der Arbeiterbewegung aktiv mitkämpften, und die sich verbal immer für die Gleichberechtigung der Geschlechter einsetzt, nun keine einzige Frau gewählt wurde? Es ist aber ebenso beschämend, dass die zehn nichtgewählten Kandidatinnen der FDP als fast geschlossener Block am wenigsten Stimmen ihrer Liste erhielten. Dabei finden sich darunter Frauen, die nun wirklich in Beruf, Familie und Ämtern gezeigt haben, dass sie ihren «Mann» beziehungsweise ihre Frau stellen.

Es wird sich leider nie ergründen lassen, ob dieses Ergebnis vorwiegend der Frauenfeindlichkeit und Konkurrenzangst der Winterthurer Männer zuzuschreiben ist, oder ob es an der mangelnden Solidarität der Frauen untereinander liegt. Ich befürchte, dass viele Frauen resignieren werden und sich nicht mehr einer Wahl stellen. Oder es kommt zu einem militanten Aufstand der Frauen. Mir wäre ein faires Miteinander lieber als ein Gegeneinander. Wann gibt man uns diese Chance?»