Die Klasse 4a des Schulhauses Steinacker wurde als sportlichste Schulklasse Winterthurs mit einem Pokal ausgezeichnet. Die Seemer Schüler nahmen an den meisten der 25 angebotenen verschiedenen «Fit for Kids»-Veranstaltungen teil. Dazu gehörten unter anderem ein Probetraining bei den Warriors oder ein Unihockey-Turnier der Red Ants.

Das Frauenteam des Rugby Clubs Winterthur hatte Grund zum Feiern: Im Juli war klar, dass es ab September in der NLA spielt.

Die Schulstrasse in Neftenbach wird seit Mitte September saniert. Die Gemeinde lud im Juli zu einer Info-Veranstaltung, um über das dortige Verkehrskonzept zu debattieren. Der Gemeinderat will seinen Entscheid Anfang Jahr fällen.

Der Jugendtreff Sternen in Seen feierte das 20-Jahr-Jubiläum mit ihrem traditionellen Openair.

Sylvia Hirschle hat dem Winterthurer Theaterverein mehr als 25 Jahre ein Gesicht gegeben. 1990 übernahm sie die Aufgabe, für den Verein ein Sekretariat aufzubauen. Nun übergab sie das Amt an Astrid Wittinghofer und wurde zum Dank für ihre Leistungen als erste Frau zum Ehrenmitglied ernannt.

Der Stadtrat Winterthur hat beschlossen, dass Juli und August Gastrobetriebe im Freien auch nach Mitternacht betrieben werden können – aber nur jene, die nicht die öffentliche Ruhe stark stören. Lokale in der Altstadt sind davon ausgenommen. Der Versuchsbetrieb, um Erfahrungen zu sammeln, ist auf drei Jahre beschränkt.

Die Jubiläumsveranstaltungen zu «100 Jahre Proporz» fanden in Winterthur statt. So tagte unter anderem der Kantonsrat live auf dem Lagerplatz.

Kantonsrat live in Winterthur

Vor hundert Jahren nahm Zürich einen Systemwechsel im Wahlrecht der Legislative vor. Das Parlament wird seither im Proporz gewählt. Dieser politische Meilenstein wurde in Winterthur gefeiert. In der Halle 53 auf dem Sulzer-Areal fanden dazu einige einmalige Veranstaltungen statt.

So ging in der ehemaligen Industriehalle auch eine Kantonsratssitzung über die Bühne. Das Parlament erklärte dabei etwa ein Postulat für dringlich, das eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Winterthurer Kantonsschule Büelrain forderte. Dieses einmalige Ereignis liessen sich vor allem viele Schulklassen nicht entgehen.

Grund zum Feiern hatte auch die EVP Kanton Zürich, die ebenfalls 1917 ins Leben gerufen wurde – war es doch ab jenem Zeitpunkt auch für kleinere Parteien möglich, sich aktiv ins politische Geschehen einzubringen.



Petition soll den A4-Erdwall retten

Das Bundesamt für Strassen sieht beim Ausbau der A4 auf vier Fahrspuren vor, den Damm zu Hettlingen hin abzubauen. Doch damit will man sich in der Gemeinde nicht abfinden. Eine Task-Force übergab am 1. Juli dem Gemeindepräsidenten Bruno Kräuchi (Bild, Mitte) und dem Tiefbauvorsteher Richard Weber (Bild, links) die Petition Pro Erdwall, für die 1788 Unterschriften zusammengekommen waren. Darin wird gefordert, dass der östliche Erdwall bei der Nationalstrasse als Lärm-, Abgas-, Landschafts- und Sichtschutz bestehen bleiben soll. Noch ist kein definitiver Entscheid gefallen.