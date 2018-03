Corrado Filipponi zeigt in seiner Fotoreportage Norwegens eindrückliche Landschaft. (Foto: Corrado Filipponi)

Norwegen war Corrado Filipponis allererste Reisedestination. Und dies war der Moment, als er vom Reisevirus befallen wurde. Mittlerweile ist der Winterthurer ein bekannter Reportagen-Fotograf. Seine neuste Multivisonshow, die am Sonntag, 25. März im Hotel Banana City gezeigt wird, führt in zurück an seine Anfänge.

Über sechs Monate hat Filipponi Norwegen von der attraktivsten Seite dokumentiert. Er wanderte ausgiebige Strecken im überwältigenden Südnorwegen, hat atemberaubende Ausblicke in tiefe Fjorde einmal mehr mit imposanten Fotografien festgehalten. Er war im Fjellgebierge bis weit ins Landesinnere in Nationalparks unterwegs, wo Gletscher Norwegen einst formten.

Multivision-Fotoreportage von Corrado Filipponi am Sonntag, 25. März, im Festsaal Banana City, Schaffhauserstrasse 8, Winterthur, ab 16 Uhr. Gewinnen Sie hier zwei Tickets für die Vorstellung am 25. März über Norwegen und die Hurtigruten. www.dia.ch

Im Dialog mit der Bevölkerung

Der Fotograf reiste tausende Kilometer der zerklüfteten Küste entlang, über die Inselwelten der Lofoten, Vesterålen und Senja bis ins Licht der Mitternachtssonne am Nordkap. Wie immer trifft er sich für seine gut recherchierten Reportagen mit der lokalen Bevölkerung und war im Winter im Pasviktal mit einem Husky Gespann unterwegs, hat Lachszuchten am Hardangerfjord besucht oder sich im Süden mit dem bekannten Adlermann Ole Martin Dahle getroffen und dort viel Zeit mit ihm verbracht.

Mit der Hurtigruten, dem traditionellen Postschiff, das über 2700 Kilometer entlang der norwegischen Küste die Gegend nach wie vor mit Gütern versorgt, war der Fotoreporter unterwegs. Während den knapp zwei Wochen auf der ganzen Strecke Bergen – Kirkenes – Bergen, hat er das Land so von einer weiteren Perspektive kennengelernt. Er hatte auch die Möglichkeit hinter die Kulissen der Hurtigruten zu blicken, war zwischen Maschinenraum, Küche und Brücke tätig. (red.)