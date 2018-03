Eine Gruppe junger Winterthurer spielt am kommenden Wochenende das Musical «Baustelle 2.0» (Bild: PD)

Die Einweihung des neuen Kirchgemeindehauses Wülflingen wird auf besondere Art zelebriert. Unter der Regie von Mike Dumitrescu präsentiert eine Gruppe junger Winterthurer das Musical «Baustelle 2.0». Autor des Stücks ist Seraphin Schlager, der selbst auch auf der Bühne steht. Regisseur Mike Dumitrescu freut sich, dass die Zusammenarbeit zwischen ihnen funktioniert. «Wir verstehen die Gedanken des anderen, können aber auch offen Kritik ausüben.»

«Wenn Musik, Tanz und Schauspiel aufeinandertreffen, muss alles zusammenpassen. Das ist herausfordernd» Mike Dumitrescu, Regisseur des Musicals «Baustelle 2.0»

Humor mit Tiefgang

Das Aufeinanderprallen verschiedener Welten, Kulturen und Charakteren sind die Hauptthemen des Stücks. «Es ist eine humorvolle Geschichte mit einer gewissen Tiefe», beschreibt der 26-jährige Winterthurer Regisseur das Musical. Erzählt wird das Schicksal einer preussischen Familie um 1900. Der Vater muss in den Süden, um dort ein Haus zu bauen. Chaos sei da vorprogrammiert. «Das Spiel mit den Klischees darf natürlich nicht fehlen.» Dabei werde auch das Ausbrechen aus der gesellschaftlichen Norm angesprochen.

Spannender Entwicklungsprozess

Für Mike Dumitrescu sei es spannend zu beobachten, wie sich die einzelnen Darstellenden in der Vorbereitungszeit entwickelten. Nach einem Casting im März stand eine Gruppe von 16 Darstellenden fest. «Einige davon hatten noch keine Bühnenerfahrung. Zu sehen, dass sie kurz vor der Premiere zu den besten auf der Bühne gehören, ist schön.»

Die grösste Schwierigkeit des Stücks sei das Timing. «Wenn Musik, Tanz und Schauspiel aufeinandertreffen, muss alles zusammenpassen. Das ist herausfordernd», stellt der 26-Jährige fest. Das gebe der ganzen Gruppe aber auch neue Motivation. «Es ist ein schöner Prozess.»

Baustelle 2.0: Das Musical ist am 23. und 24. März um 19.30 Uhr und am 25. März um 17.30 Uhr im reformierten Kirchgemeindehaus Wülflingen zu sehen. Mit etwas Glück können Sie hier Tickets für die Premiere am Freitag, 23. März, gewinnen. Weitere Informationen: www.backstagemusical.ch