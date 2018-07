Die Säbelrassler in ihrem Trainingsraum in Oberwinterthur. (Foto: Marko Stevic)

Donnerstag, lauer Sommerabend: Kaum hörbar ist das Rauschen des Riedbach, der am Bahnhof Oberwinterthur vorbei plätschert. Nur wenige Schritte entfernt, an der Hegmattenstrasse 24, ist Schwertgeklirr aus dem Keller zu vernehmen.

Im Trainingsraum von Ars Prugnandi haben sich heute zwei Kursteilnehmer und die beiden Lehrer, Ferdi Hutter und Nathalie Strassmann, eingefunden. Das auf Sicherheit, Kampfsport und Gewaltprävention spezialisierte Unternehmen bietet seinen Schwertkampfkurs «Säbelrassler» an.

Archaischer Ehrengruss

Die vier Sportler stellen sich auf, jeder mit einer Klinge in der Hand. Einige Sekunden verharren sie in Position, das Kurzschwert an die Brust gedrückt. Dann folgt ein Ehrengruss, die Waffen stemmen sie in die Höhe. So begrüssten sich die wohl besten Schwertkämpfer der Menschheitsgeschichte: die Gladiatoren.

Das Training beginnt mit Aufwärmübungen, die Hutter vorzeigt. Die Schwerter erhoben, vollführen die Handgelenke kreisende Bewegungen. Klingen rotieren in der Luft. Auch die anderen Gelenke werden aufgelockert – mit Übungen, wie man sie vielleicht vom Fussball kennt.

Dann werden Abläufe von Hieb- und Stichbewegungen ausgeführt. Auffallend: Die Beinarbeit scheint ein wichtiges Element des Schwertkampfs zu sein – wie im Boxsport. Die Sportler bewegen sich leichtfüssig nach vorne und nach hinten, nach rechts und links. Die Schwerter werden nicht nur geschwungen, sondern auch auf der Schulter positioniert, wo sie einige Sekunden lang verharren.

Geschichtsinteressierter Polizist

Hutter, ehemaliger Polizist und seit Kindesalter an in diversen Kampfsportarten im Training, sagt: «In den Schwertkampf-Vereinen sind viele Historiker, die den Schwertkampf minutiös zu rekonstruieren versuchen. Aber einen Aspekt vernachlässigen sie oft, der kaum überliefert ist: die Beinarbeit.»

Er kramt von irgendwo ein Buch hervor. Es ist zerlesen, die Seiten sind vergilbt. «Früher war nur dieses Werk erhältlich – und es war sehr schwer erhältlich. In den Quellen sind nur Ausschnitte der Abläufe überliefert. Den Rest muss man sich zusammenreimen. Heute hat es schon umfangreichere Werke, wenn auch weiterhin mit Lücken», so Hutter.

Der ehemalige Sportfechter nach olympischen Regeln hat zwar sein Geschichtsstudium an der Universität offiziell abgebrochen, aber seine persönliche Auseinandersetzung mit historischen Quellen nicht. Statt in stickigen Hörsälen anzuhören, wie Dozenten ihre Dossiers vorlesen, hat er sich entschieden, die Quellen als Kampfsportexperte selbst zu bewerten.

Dabei kombiniert er den Schwertkampf mit Techniken anderer ihm bekannter Stile – unter anderem aus dem polnischen Säbelfechten. In einem Punkt ist der ehemalige Polizeiinstruktor sich sicher: Die besten Schwertkämpfer vergangener Zeitalter mussten über eine gute Beinarbeit verfügt haben.

«Das Langschwert hat eine grössere Reichweite, doch das Kurzschwert ist schneller.» Ferdi Hutter, Schwertkampftrainer

Lange und kurze Klingen

Die Säbelrassler trainieren sowohl mit Kurz- als auch Langschwertern. Hutter sagt: «Das Langschwert hat eine grössere Reichweite, doch das Kurzschwert ist schneller.» Mit dem Kurzschwert könne die Basis erlernt werden.

Die Kursteilnehmer trainieren mit und ohne Partner. Der Lehrer sagt Zahlen auf. Die Schwertkämpfer vollführen Kombinationen von Bewegungen, die choreographiert und den Zahlen zugewiesen sind.

Die Schwerthiebe und -stiche ähneln jenen in Filmen à la Gladiator. Es kommt nicht von ungefähr, denn alle Anwesenden trainieren den Schwertkampf seit über zehn Jahren. Technisch brilliert die Instruktorin Nathalie Strassmann mit ihren schnellen und eleganten Bewegungen.

Der «Mike-Tyson-Effekt»

Kennern des Boxsports würden die Parallelen beim Sparring wohl auffallen. Kombinationen von Blöcken und Konterangriffen können effizienter sein als direkte Angriffe. Grössere Reichweite ist zwar ein Vorteil, kann aber auch zum Nachteil werden.

Attackiert ein Schwertkämpfer aus kurzer Distanz einen Gegner mit grösserer Reichweite, so kann er schneller Angriffe vollführen. Der grössere Kontrahent kommt dann schwer zum Zug. Es erinnert an den Kampfstil eines Mike Tyson, der mit seinen 1.80 Metern auf diese Weise viel grössere Boxer besiegte.

Um kräftigere Stösse oder Hiebe anzubringen, wird das Gewicht nach vorne verlagert. Das Prinzip gleicht jenem, das man wohl von Freistossschützen im Fussball kennt.

In der nächsten Trainingsphase zieht Hutter einen Fechtschutzanzug an, den er modifiziert hat. «Zu Beginn hatten wir keinen geeigneten Schutzanzug. Wir hatten durchaus auch Verletzungen», gibt der Lehrer offen zu.

Ringen und Entwaffnen

Strassmann kämpft, obwohl sie die Instruktorin ist, sehr vorsichtig. Die anderen beiden Teilnehmer haben teilweise einen Vorwärtsdrang. Hutter erklärt: «Wenn der Kampfstil zu offensiv ist, kann man dem Gegner schon mal ins Schwert hineinlaufen.» Bei einem Turnier könnte sich eine solche Taktik als fatal erweisen.

In der letzten Phase der Lektion werden auch Sonderszenarien geübt. Verliert man bei Kämpfen sein Schwert oder kommt ins Ringen mit dem Gegner, so werden auch die Ellbogen oder Messer eingesetzt. Die Lehrer vermitteln hierbei Techniken aus dem Taekwondo oder Brazilian Jiu Jitsu. Auch zeigen sie, wie man einen Messerstecher entwaffnet.

Am Ende schlagen die Kursteilnehmer mit Stöcken gegen die Handgelenke, Arme und Beine – zu Massagezwecken.

Am 17. und 18. August können am Römerfest Oberwinterthur die Schaukämpfe der Säbelrassler bewundert werden. Am 27. und 28. Oktober wollen die Winterthurer Schwertkämpfer bei einem Turnier des HEMA (Historical European Martial Arts) mitmachen.