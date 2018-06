Die Stadt Winterthur wurde dieses Jahr nach 2006, 2010 und 2014 zum vierten Mal in Folge zur velofreundlichsten Grossstadt der Schweiz gekürt. In der Online-Befragung durch Pro Velo Schweiz erreichte sie die Note 4,4, was ihr in der Gesamtbewertung von total 34 platzierten Städten den dritten Rang einbrachte. Nur Burgdorf und Chur schnitten dabei noch etwas besser ab (wir berichteten).

Kritischer bewertet P. Z.* die Velostadt Winterthur. Der Rentner aus Veltheim fährt laut eigener Aussage seit mehr als 50 Jahren mit seinem Fahrrad durch die Eulachstadt. Mit den hiesigen Verhältnissen ist er nicht wirklich zufrieden. «Der motorisierte Verkehr wird nach wie vor gegenüber den Velofahrern bevorteilt», urteilt P. Z.. Es müssten endlich gleiche Verhältnisse geschaffen werden. Konkret äussert der Veltemer mehrere Kritikpunkte, die ihm auf seinen Radtouren durch Winterthur aufgefallen sind.

Kritik 1: Kein Vortritt beim Rosenberg

Als Beleg der Bevorzugung von Autos nennt P. Z. die Signalisation bei der Kreuzung Schaffhausenstrasse/Seuzacherstrasse. «Wenn ich mit meinem Velo von der Stadt her auf der Schaffhauserstrasse unterwegs bin, habe ich unberechtigterweise keinen Vortritt gegenüber den abbiegenden Autofahrern Richtung Seuzach. Schliesslich fahre ich geradeaus auf der Hauptstrasse», nervt er sich.

Autos haben Vorrang Laut dem Tiefbauamt haben Velofahrer bei der Kreuzung Schauffhausenstrasse/Seuzacherstrasse aus Sicherheitsgründen keinen Vortritt. (Foto: Michael Hotz)

Das zuständige Tiefbauamt macht hier Sicherheitsgründe geltend. Die Velofahrer werden vor dem Knoten auf einem separaten Radweg geführt und erst bei der Kreuzung auf einen Bus- und Velostreifen auf der Fahrbahn geleitet. «Rechtsabbiegende Autofahrende rechnen während des Abbiegevorgangs nicht mit einem geradeausfahrenden Velo», begründet der Departementssekretär Lukas Mischler.

Der Veltemer Pensionär widerspricht dieser Einschätzung: «Auf diese Weise werden Autofahrer verzogen und neue Regeln geschaffen. Und dies zulasten von uns Velofahrern.»

Kritik 2: Schlaufen erfassen Velos nicht immer

Der Veltemer Pensionär findet generell, dass Velofahrer die Lichtsignale nur unzureichend beeinflussen können. «Die Induktionsschlaufen sind für Fahrradfahrer nicht gut positioniert. Oft halte ich an einem Rotlicht, das kurze Zeit später auf Grün umschaltet.»

Bei dieser Problematik gibt Lukas Mischler dem Veltemer teilweise recht: «Die sogenannten Anmeldeschlaufen, die rund 50 Meter vor einem Verkehrsknoten ein Fahrzeug erfassen, erkennen Velofahrerinnen und Velofahrer je nach Lage tatsächlich nur bedingt.»

Kritik 3: Zu wenige Velostreifen auf Hauptstrassen

Auch stört P. Z., dass an vielen neuralgischen Punkten kein Velostreifen vorhanden ist. «Dadurch fahren Autolenker oft zu weit rechts, was uns Velofahrer bei stockendem Verkehr unnötig aufhält.» Als Beispiel nennt er die St. Gallerstrasse, an der stadtauswärts erst kurz vor der Grüzefeldstrasse ein Velostreifen besteht.

Autos blockieren Velofahrer Auf der St. Gallerstrasse hat es erst kurz vor der Grüzefeldstrasse einen Velostreifen, was Autolenker dazu veranlassen kann zu weit rechts zu fahren. (Foto: Michael Hotz)

Das Tiefbauamt hält dazu fest, dass es bei Anpassungen an wichtigen Hauptstrassen jeweils prüft, wie Attraktivität und Sicherheit für Velofahrer verbessert werden können. «Aktuell laufen Planungen für Abschnitte der Technikum-, Zürcher- und Frauenfelderstrasse», so Lukas Mischler.

Kritik 4: Verwirrende Bodenmarkierungen

Am sichersten und ahngenehmsten für Fahrradfahrer sind jedoch eigene Velowege. Doch auch bei diesen passt nicht immer alles. «Beim neuen Geh- und Veloweg neben der Frauenfelderstrasse Richtung Wiesendangen sind die Beschriftungen am Boden sehr verwirrend. Man weiss gar nicht genau, wo man fahren muss», sagt P. Z.. Seitens Tiefbauamt heisst es dazu: «Eine Ergänzungsmarkierung ist vorgesehen.»

Trotz seiner Kritik betont P. Z. dann doch: «Ich fahre gerne Velo in Winterthur.» Und das Tiefbauamt verspricht: «Wir ruhen uns nicht auf den Lorbeeren aus, sondern werden den Veloverkehr weiter fördern.»

*Name der Redaktion bekannt