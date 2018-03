Ein Verkehrsunfall mit Körperverletzung: Eine 60-jährige Autofahrerin fuhr am Samstag um 16.40 Uhr auf dem Rennweg Richtung Eulachhallen. Dabei gewährte sie einem auf der Walkestrasse in den Rennweg abbiegenden Velofahrer den Vortritt nicht. Der 53-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen am Kopf zu, wie die Stadtpolizei Winterthur informiert.

Der Velofahrer wurde durch den Rettungsdienst Winterthur in Spitalpflege gebracht.

Zeugenaufruf

Da Unklarheiten bezüglich des genauen Unfallhergangs bestehen, werden Personen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, gebeten, sich umgehend mit der Stadtpolizei Winterthur in Verbindung zu setzen (Tel. 052 267 51 52). (mig)