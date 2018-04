Mittlerweile hängt das Plakat wieder an seinem Platz. Nachbarn hatten es tags darauf in einer Quartierstrasse aufgefunden. (Foto: Tina Schöni)

«Ich lasse mir meine freie Meinung nicht verbieten, schon gar nicht auf unserem privaten Grundstück.» Bruno Huber ist verärgert und schockiert. Am letzten Wochenende hätten Unbekannte aus seinem Garten an der Wylandstrasse ein Transparent gestohlen, berichtete der Vereinspräsident des Turtle Home, einer Auffangstation für hilfsbedürftige Schildkröten. Der Winterthurer betont: «Wir möchten wissen, wer unsere freie Meinung torpediert und appellieren an die Verursacher, sich zu melden.»

Von lautem Schreien aufgewacht

Mehrere hundert Franken habe er mit seinem Verein in ein Werbebanner für Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) investiert. «Wir platzierten es am Samstagmorgen auf unserem privaten Grundstück an unserem privaten Gartenzaun, sichtbar auf die Untere Vogelsangstrasse», so Bruno Huber. Dort blieb es aber nicht lange hängen. «Als wir nachts durch lautes Schreien aus dem Schlaf gerissen wurden, dachten wir uns noch nichts dabei.»

«Das Plakat wurde in der nacht von unserem Grundstück gestohlen.» Bruno Huber, Vereinspräsident Turtle Home

Erst als sie am Sonntagmorgen das Fehlen des Transparentes bemerkten, vermuteten sie einen möglichen Zusammenhang. «Das Plakat wurde in der Nacht von unserem Grundstück gestohlen. Dafür mussten die Diebe auf unsere Gartenmauer klettern und mit Werkzeug die Befestigungen durchtrennen. Das finde ich absolut inakzeptabel!» Die Verantwortlichen hätten eine Abfallspur hinterlassen. Wer dahinter steckt, wisse er aber nicht.

Am späteren Sonntag sei das Transparent ein paar Häuser weiter im Quartier von einem Nachbarn gefunden worden, schildert Bruno Huber. Gemeinsam mit seinem Team habe er es repariert und wieder an seinem vorherigen Platz befestigt. Ein paar Löcher und Kratzspuren sind geblieben.

Zum Dank ein Banner aufgehängt

Weshalb es auf seinem Grundstück zu diesem Vorfall kam, weiss Bruno Huber nicht. Der Verein Turtle Home sei politisch neutral und gehöre keiner Partei an. Mit dem aufgehängten Werbeplakat habe man sich bei Michael Künzle für seinen geleisteten Einsatz revanchieren wollen. «Er ist uns seit über zwei Jahren bei der Suche nach einer geeigneten Platzierung der Schildkröten behilflich. Deshalb kam uns spontan die Idee, ein Banner in unserem Garten zu platzieren, damit er uns bei den Wahlen als Winterthurer Stapi erhalten bleibt», so Bruno Huber.

Mittlerweile hängt das Plakat wieder an seinem vorherigen Platz.

Der Winterthurer hat in 25 Jahren über hundert ausgewilderte, verletzte und herrenlose Tiere in der Auffangstation an der Wylandstrasse aufgenommen. «In Winterthur kennt und schätzt man unseren Hang zur Natur und zu den Tieren», sagt der Vereinspräsident. Weil der Platz in seinem Haus mittlerweile aber begrenzt ist und das Grundstück im August einem Neubau weichen soll, suchen er und sein Team seit Monaten nach einer neuen Bleibe für die Schildkröten (wir berichteten).

Keine Strafanzeige erstattet

Trotz seines Ärgers wegen des abgerissenen Banners sieht Bruno Huber von einer Strafanzeige ab. Versöhnlich meint er: «Lieber ist es mir, dass sich die Verantwortlichen melden und uns als Wiedergutmachung helfen, zwei Stunden die Schildkrötenweiher im Garten auf Vordermann zu bringen.» Ausserdem wolle er ihnen klar machen, dass man Meinungsfreiheit respektieren und pflegen muss.