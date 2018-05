In der Nacht auf Dienstag wurde die Fensterscheibe einer Migros-Bankfiliale eingeschlagen. (Foto: Marko Stevic)

Bereits am frühen Dienstagmorgen wurde laut Angaben der Stadtpolizei Winterthur die Verwüstung entdeckt: Die Fensterscheibe der Migros-Bankfiliale an der Stadthausstrasse gegenüber dem Stadtgarten ist in der Nacht auf Dienstag eingeschlagen worden. Zur Mittagszeit stand ein Polizeiwagen vor der Filiale, zwei Polizisten auf Velos befragten im Stadtgarten eine Gruppe Jugendlicher.

Blutbesudelter Brunnen

«Die Polizisten standen zufällig vor der Filiale und gingen einem anderen Fall nach», so ein Pressesprecher der Polizei. Auf die Frage, ob eine Verbindung zu den Vandalenakten des vorletzten Wochenendes bestünde, sagt er: «Der Fall ist noch nicht aufgeklärt worden und steht in keinerlei Zusammenhang mit früheren Verbrechen.»

Laut einer Medienmitteilung der Polizei habe es vorletztes Wochenende mehrere Festnahmen wegen Vandalismus gegeben. So seien Scheiben von Läden und Autos eingeschlagen worden, ein Brunnen musste gar wegen Besudelung durch Blut durch die Stadtentwässerung gereinigt werden. Drei Tatverdächtige wurden im alkoholisierten Zustand festgenommen.