Die Tat geschah in der Nacht auf Freitag oder am Freitagmorgen, 9. März 2018. (Symbolfoto: PD)

Eine unbekannte Täterschaft hat in der Nacht auf Freitag oder am Freitagmorgen mehrere parkierte Autos an der Geiselweidstrasse beschädigt und so einen Schaden in der Höhe von mehreren 10‘000 Franken verursacht.

Frontscheiben eingeschlagen

Die Polizei wurde gemäss einer Mitteilung kurz nach 10 Uhr durch eine Fahrzeughalterin alarmiert, deren Auto an der Geiselweidstrasse beschädigt worden war. Die ausgerückte Patrouille stellte fest, dass neben diesem Personenwagen mindestens sieben weitere parkierte Fahrzeuge beschädigt worden waren. Von der Täterschaft fehlte jede Spur.

Bei sämtlichen Autos war die linke Fahrzeugseite zerkratzt, bei einzelnen waren zusätzlich Front- oder Seitenscheiben eingeschlagen.

Zeugenaufruf

Die parkierten Fahrzeuge müssen zwischen Donnerstagabend, 20 Uhr, und Freitagmorgen, 9.15 Uhr, beschädigt worden sein. Personen, die Angaben zum geschilderten Fall machen können, sowie allfällige weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Winterthur zu melden (Tel. 052 267 51 52). (mig)