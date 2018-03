Christa Meier, was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie am Sonntag zur neuen Stadträtin gewählt wurden?

Christa Meier: Es war überwältigend und irgendwie surreal. Natürlich bin ich mit dem Ziel angetreten, gewählt zu werden, aber auch mit dem Wissen, dass es nicht einfach wird. Deswegen war ich sehr überrascht. Langsam nimmt es aber Kontur an und wird real.

Sie ersetzen Josef Lisibach, der vor vier Jahren ihre Parteikollegin Pearl Pedergnana aus dem Stadtrat verdrängte. Ist für Sie Ihre Wahl auch eine Art von Genugtuung?

Ich sehe es nicht etwa als ein Racheakt oder als Genugtuung. Winterthur hatte für eine lange Zeit eine linke Mehrheit im Stadtrat und wir freuen uns einfach darüber, dass wir diesen Zustand wiederherstellen konnten.

Worauf führen Sie Ihren Wahlerfolg zurück?

Wir haben einen thematischen Wahlkampf geführt. Wir sind mit unserem Plan angetreten, haben mit den Winterthurerinnen und Winterthurern intensive Gespräche geführt, Probleme angesprochen und Lösungen aufgezeigt. Dies kam gut an.

Sie holten sich als einzige Kandidierende auch über 10 000 Stimmen im Gemeinderat. Wie erklären Sie sich Ihre Popularität?

Ich habe einen gewissen Bekanntheitsgrad von meiner Zeit als Gemeinderatspräsidentin, aber auch vom Wahlkampf von vor einem Jahr. Ich hatte den Vorteil, dass ich die Wahl letztes Jahr nicht verloren habe, sondern mich freiwillig entschied auf den 2. Wahlgang zu verzichten. Dadurch hatte ich auch kein «Verlierer-Image». Ich bin bekannt dafür mit allerlei Menschen gut auszukommen und lösungsorientiert zu arbeiten. Dies dürfte alles eine Rolle gespielt haben.

Im Stadtrat gilt nun das Kollegialitätsprinzip. Das heisst, Sie werden sich auch gegen Entscheide Ihrer Kollegen im Parlament einsetzen müssen...

Das ist ein Rollenwechsel, denn ich vollziehen muss. Das ist für mich nicht ungewöhnlich. So wurde ich beispielsweise von einer Lehrerin zur Schulleiterin, was meine Sicht auf die Dinge änderte. Bestimmt werde ich ab und an mit mir selbst ins Zwiegespräch gehen müssen. Es wird nicht immer einfach sein, aber das gehört dazu.

Haben Sie Tipps von ihren Parteikollegen im Stadtrat, Yvonne Beutler und Nicolas Galladé, gekriegt?

Wir sind immer im Gespräch, schon während des Wahlkampfs. Ich hole mir gerne Tipps und kann auch Hilfe annehmen. Deswegen bin ich überzeugt, dass ich von meinen Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat, und zwar von allen, profitieren kann.

Es gibt kritische Stimmen, die befürchten, der rot-grüne Stadtrat könnte nun dem Gewerbe schaden. Was sagen Sie dazu?

Ich verstehe nicht warum bereits eine solche Angst geschürt wird. Dies bestätigt aber, was wir im Wahlkampf kritisiert haben. Offenbar ging man in der Wirtschaft und im Gewerbe in den letzten vier Jahren davon aus, dass sie sagen können was sie brauchen und dass der Stadtrat ihnen diese Wünsche erfüllt.

Ich aber mache eine Politik die für alle stimmen muss. Und da will ich ausdrücklich betonen, dass die Wirtschaft und das Gewerbe dazugehören. Um als Stadt erfolgreich zu sein, brauchen wir ein gutes Miteinander.

«Ich mache eine Politik, die für alle stimmen muss. Da gehören auch die Wirtschaft und das Gewerbe dazu.»

Christa Meier, neue Stadträtin (SP)

Was ist Ihr Wunschdepartement?

Als Neuling muss man nehmen was man bekommt; ich könnte mir tatsächlich jedes Departement vorstellen. Von meiner politischen Arbeit der letzten Jahre ist mir aber das Baudepartement am nächsten und dieses würde ich auch gerne übernehmen. Doch momentan ist es noch zu früh um zu spekulieren. Das Präsidium ist ja auch noch offen.

Treten Sie beim zweiten Wahlgang nochmals gegen Michael Künzle an?

Das werden wir noch parteiintern besprechen.

Am Sonntag sind der Stadtrat und der Gemeinderat weiblicher geworden. Sie setzen sich stark für Gleichberechtigung ein. Spielte es für ihren Wahlerfolg auch eine Rolle, dass dieses Thema in den letzten Monaten wieder vermehrt öffentlich diskutiert wurde?

Es ist immer wichtig über die Gleichberechtigung zu sprechen, da wartet noch immer viel Arbeit von uns. Ob aber deswegen mehr Frauen gewählt wurden, glaube ich nicht. Es lag eher daran, dass viele starke Kandidatinnen angetreten sind und auch eine Chance erhielten. Bei der SP war es uns beispielsweise beim Gemeinderat wichtig, nicht nur die Hälfte der Liste mit Frauen zu besetzen, sondern dass auch die vorderen Listenplätze durchmischt waren.

Stadträtin zu sein ist ein Fulltime-Job, mit Abend- und Wochenendeinsätzen. Da bleibt wenig Zeit für Privates. Wie haben ihre beiden Kinder auf ihren Sieg reagiert?

Ohne das Okay meiner Kinder im Vorfeld wäre ich gar nicht angetreten. Dennoch versuche ich weiterhin, jede freie Minute mit ihnen zu verbringen. Sie sind mittlerweile allerdings in einem Alter, wo sie selbst vollkommen verplant sind und daher auch weniger Zeit haben für ihre Mutter. Doch das gehört dazu (lacht).

«Ohne das Okay meiner Kinder wäre ich gar nicht angetreten.»

Christa Meier, neue Stadträtin (SP)

Wie sehen Ihre nächsten Wochen aus, bevor sie voraussichtlich im Mai ihr Amt antreten?

Es gilt nun, meine Arbeiten als Schulleiterin abzuschliessen und eine gute Nachfolge aufzugleisen. Parallel dazu werden wir den zweiten Wahlgang haben, wo wir nochmals stark engagiert sein dürften.

Ihre Worte an Ihre Wählerschaft?

Ich freue mich wahnsinnig über das Vertrauen und werde meine Versprechen vom Wahlkampf einhalten. Und zwar, dass ich mich für eine solidarische, ökologische und weltoffene Politik einsetze.