Am Samstag um etwa 11:30 Uhr kollidierte eine Fahrradlenkerin mit einer offenen Türe eines parkierten Personenwagens und wurde dabei leicht verletzt. Die 21-Jährige fuhr auf der Pflanzschulstrasse in Richtung St. Gallerstrasse. Auf Höhe der Liegenschaft 9 öffnete eine 31-jährige Personenwagenlenkerin, die ihr Fahrzeug soeben parkiert hatte, die Fahrertüre und übersah dabei die nahende Fahrradlenkerin. Diese zog sich bei der Kollision leichte Schürfwunden zu, welche im Anschluss ärztlich versorgt wurden. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Franken.

Auto übersah Roller

Am Samstagabend dann, um etwa 21.30 Uhr, ereignete sich auf der Salomon-Hirzel-Strasse, bei der Verzweigung mit den Autobahnzufahrten, eine Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Roller. Eine 21-jährige Personenwagenlenkerin fuhr auf der Salomon-Hirzel-Strasse stadtauswärts und beabsichtigte, bei der besagten Kreuzung nach links abzubiegen, um auf die Autobahn in Richtung St. Gallen zu gelangen.

Dabei gewährte sie einem entgegenkommenden, 39jährigen Rollerlenker, welcher auf der Salomon-Hirzel-Strasse stadteinwärts fuhr, den Vortritt nicht. Es kam zur Kollision, in dessen Verlauf sich der Rollerlenker, sowie sein Sozius, ein 37jähriger Mann, Verletzungen zuzogen. Der Mitfahrer des Rollerlenkers erlitt mittelschwere Verletzungen. Er wurde mit der Rettungsflugwacht in Spitalpflege verbracht. Der Lenker des Rollers zog sich leichtere Verletzungen zu. Er wurde nach dem Kantonsspital Winterthur verbracht. Durch die Kollision entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von zirka 10‘000 Franken

Selbstunfall aus ungeklärten Gründen

In der Nacht auf heute, um etwa 1:25 Uhr ereignete sich an der Breitestrasse, auf der Höhe der Liegenschaft 66, ein Selbstunfall eines 55-jährigen Fahrradlenkers, der sich dabei verletzte. Der Fahrradlenker fuhr auf der Breitestrasse in Richtung Deutweg und kam dabei aus noch ungeklärten Gründen zu Fall. Der Mann zog sich durch den Sturz Rissquetschwunden an Wange und Lippe zu und wurde mit der Ambulanz ins Kantonsspital Winterthur verbracht. Sämtliche Fälle wurden von der Stadtpolizei Winterthur kommuniziert. (red)