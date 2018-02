Am Sonntagnachmittag, 18. Februar 2018, fand eine Passantin im Wald am Eschenberg vier ausgesetzte Katzen. (Fotos: PD)

Unbekannte haben in einem Wald am Eschenberg bei Winterthur vier junge Kätzchen ausgesetzt. Die Stadtpolizei Winterthur sucht nun die Halterin oder den Halter, denn das Aussetzen von Haustieren ist ein Verstoss gegen das Tierschutzgesetz.

Verängstigte Kätzchen

Eine Spaziergängerin meldete am Sonntag kurz nach 14 Uhr, sie habe in der Nähe der Gatterhütte mehrere offensichtlich ausgesetzte Katzen gefunden, teilte die Stadtpolizei am Dienstag mit. Die ausgerückten Polizisten fanden schliesslich vier rund zwei Monate alte Kätzchen – verängstigt und in schlechtem Allgemeinzustand.

Der Tierrettungsdienst holte die Tiere ab und brachte sie unter. Personen, die Angaben zu den Katzen machen können, werden gebeten, sich mit der Stadtpolizei Winterthur in Verbindung zu setzen (Tel. 052 267 51 52).