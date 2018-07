Seit 1974 gibt es den Wärmeverbund Büelhof in Seen. Dieses Jahr würden Sanierungen der Gas- und Ölheizkessel sowie diverser Installationen auf dem Plan stehen. Dies umgeht die private Eigentümergesellschaft, indem sie die Anlage dem Stadtwerk Winterthur verkauft.

Jährlicher Ausstoss an Kohlendioxid reduziert sich

Diese wird den Büelhof an den Quartierwärmeverbund Waser anschliessen. Somit «erübrigt sich der Ersatz der fossilen Heizung an der Landvogt-Waser-Strasse» schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Zudem reduziere sich auf diese Weise der jährliche Ausstoss an Kohlendioxid in Winterthur um rund 540 Tonnen, was den energiepolitischen Zielsetzungen der Stadt entspräche.

Holz aus dem hiesigen Wald

Der Wärmeverbund Waser ist seit September 2015 in Betrieb. Er versorgt die angeschlossenen Immobilien mit umweltfreundlicher Holzenergie. Das Holz stammt aus dem hiesigen Wald. Der Anschluss des Büelhofs erfordert einen zusätzlichen Holzheizkessel. Der Bau der Verbindungsleitung zum Büehlhof beginnt voraussichtlich diesen Herbst und kostet die Stadt rund zwei Millionen Franken. (toponline.ch)