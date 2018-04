An der Win4-Sportarena wird aktuell noch fleissig gewerkelt, so auch an der künftigen VIP-Lounge. Dort wird nun ein Fernsehstudio eingebaut, denn ab Oktober wird in diesem monatlich eine neue TV-Sendung aufgezeichnet. «Sportdate soll Sport und Wirtschaft gemeinsam fördern und spannende Symbiosen schaffen», sagt Win4-Sprecherin Karin Leuch.

Franco Marvulli moderiert

Kern der Sendung ist ein 28-minütiger Talk mit je einem Gast aus Wirtschaft und Sport. Die Moderation übernimmt der Zürcher Ex-Radrennfahrer Franco Marvulli. Anschliessend wird die Gesprächsrunde für die Zuschauer geöffnet, um Fragen zu stellen. «Interessierte können die Sendung live vor Ort besuchen, beim Apéro nach den Aufnahmen sollen sich alle miteinander austauschen», so Karin Leuch.

Eine erste kleine Probe Karin Leuch im Gespräch mit Robert Risse (l.) und Franco Marvulli. (Foto: Michael Hotz)

Bereits konnten die Organisatoren prominente nationale Gäste für die Sendung gewinnen, wie Karin Leuch verrät: der Unternehmer und alt SVP-Nationalrat Peter Spuhler, der Schwinger Arnold «Nöldi» Forrer, die Sportschützin und Olympia-Bronzegewinnerin Heidi Diethelm. In Verhandlung sei man auch mit Giulia Steingruber, dem Schweizer Aushängeschild im Kunstturnen.

Unterstützung für Randsportvereine

Sportdate soll gemäss Karin Leuch aber auch eine Plattform für Vereine in Randsportarten sein. Deshalb wird in jeder Sendung ein Sportklub vorgestellt, der für ein gewisses Projekt Geld braucht. Die Sammelaktion läuft dann via Crowdfunding auf der Plattform Lokalhelden.ch von Raiffeisen.

Sportdate im TV sehen



Die Sendung Sportdate startet im Oktober. Die öffentliche Veranstaltung wird jeweils am zweiten Montag des Monats von 12 bis 13.30 Uhr aufgezeichnet. Gleichentags strahlt Tele Top die Sendung aus, am folgenden Donnerstag ist sie jeweils auf Teleclub Zoom zu sehen. Im Schaffhauser Radio Munot läuft Sportdate ebenfalls. Zusätzlich wird sie auf Youtube und Facebook aufgeschaltet.

«Die Vereine können sich mittels Video bei uns bewerben. Wir suchen noch nach solchen, die bei uns auftreten wollen», wirbt Karin Leuch. Als Starthilfe für ihr Projekt erhalten die teilnehmenden Sportklubs 500 Franken von der Sendung. 500 Franken oben drauf gibt es, wenn das Finanzierungsziel erreicht wird.

Förderung der besonderen Art

Das Ziel von Sportdate, Wirtschaft und Sport noch besser zu vernetzen, wurde bei der Vorstellung der Sendung noch in einem symbolischen Akt zelebriert. Nachwuchs-Handballer warfen Bälle in ein Netz, das die Sponsorenvertreter der acht unterstützenden lokalen Unternehmen hochhielten. «Das ist Sportförderung der besonderen Art», meinte André Stöckli von der Raiffeisen.