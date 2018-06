Im Sommer nimmt die Abfallmenge im öffentlichen Raum zu. Vor allem in Parks, beim Bahnhof und in der Altstadt in Winterthur. Um den bewussten Umgang mit dem Abfall so fördern, sind seit Anfang Juni jeweils über den Mittag die «Trash Lions» unterwegs, teilt die Stadt Winterthur mit.

Müll illegal deponiert

Die Drei sprechen die Personen an, die sich draussen verpflegen und machen diese auf die Entsorgungsmöglichkeiten in der Umgebung und in ihrem «Trash-Mobil» aufmerksam. Am Vormittag sind die Drei bei Seperatsammelstellen der Stadt im Einsatz. Dort wird häufig Müll illegal deponiert. Sie sorgen für Ordnung und klären die Bevölkerung auf, welche Abfälle wo entsorgt werden können.

Bereits vor einem Jahr führte die Arbeitsgruppe Sauberkeit der Stadt Winterthur ein Pilotprojekt mit zwei «Trash Lions» durch. Die Reaktionen waren positiv. (Top Online)